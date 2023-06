Alcaraz debutará contra Fils en Queen's

Carlos Alcaraz, principal favorito en Queen's, debutará contra el francés Arthur Fils, una de las grandes promesas del tenis galo.



El español, que ya lleva dos entrenamientos en Queen's, se medirá por primera vez en su carrera a Fils, que viene de pasar la previa, con triunfos ante Hugo Grener y Alexei Popyrin.



Será el primer partido en hierba para Alcaraz desde que perdió el año pasado contra el italiano Jannik Sinner en octavos de final de Wimbledon.



Fils, de 19 años recién cumplidos, es el actual número 66 del ránking ATP y en mayo se convirtió en uno de los tenistas más jóvenes en ganar un torneo, el ATP 250 de Lyon ante el argentino Francisco Cerúndolo.



En su etapa júnior, Fils llegó a una final de Roland Garros en individuales, ganó el título en dobles y fue número tres de la categoría. Esta temporada ha ganado a tenistas como Roberto Bautista y Stan Wawrinka y además del título en Lyon, alcanzó las semifinales en Marsella y Montpellier.





"En hierba tengo menos posibilidades de ganar a Djokovic"

Carlos Alcaraz, cabeza de serie número uno en Queen's, aseguró que en esta superficie tiene "menos posibilidades" de ganarle a Novak Djokovic, que no pierde un partido en Wimbledon desde 2017, pero no se descartó para dar la sorpresa.

El murciano, que ya lleva dos entrenamientos en hierba, llegó este sábado a Londres para participar en Queen's, después de una semana en Murcia en la que descansó cuatro días y se entrenó tres sobre pista dura.

"La parte más difícil en esta superficie es moverme bien", afirmó el español en rueda de prensa. "Hay que tener más cuidado que en otras superficies. Lo que encuentro más cómodo es ir a la red, jugar agresivo, jugar con ese estilo me gusta y es cómodo".

La hierba es la superficie más inhóspita para el murciano, ya que en ella apenas ha jugado dos torneos oficiales, Wimbledon 2021 y 2022, además del torneo júnior en 2019 y un par de exhibiciones en Hurlingham el año pasado.

"Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy", respondió el murciano ante las declaraciones de Nick Kyrgios de que es el único que puede ganarle a Djokovic en esta superficie.

"En hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades", explicó Alcaraz.

Contra el serbio ya cayó en las semifinales del pasado Roland Garros, en un partido marcado por los calambres que lastraron al español desde el comienzo del segundo set.

"He pensado en el partido contra Novak, lo que pasó, intentando sacar cosas positivas y aprender, pero un par de días después de eso hay que pasar página y pensar en la gira de hierba. Fue solo mi segunda semifinal de Grand Slam. Nunca es fácil jugar con Novak. La próxima vez va a ser diferente. Lidiaré con la presión y los nervios mejor. He aprendido mucho de ese partido".

Sobre si los problemas físicos que ha sufrido en los últimos meses, desde el desgarro abdominal de París-Bercy hasta los calambres de Roland Garros, han afectado a su preparación y le han hecho reflexionar sobre si es la adecuada, Alcaraz lo negó y manifestó que físicamente está bien.

"Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que cree que lo que me pasó contra Novak fue una lesión y yo no lo tomo así; fueron rampas. Es muy normal en los jugadores, todos han pasado calambres alguna vez. A los dos días estaba ya perfecto. Este último año sí que he tenido algunas lesiones más que otras veces. Pero sé de la capacidad que tengo que mejorar, pero físicamente creo que estamos haciendo un buen trabajo".

Durante el próximo mes, si todo va según lo planeado, el murciano estará en Londres, primero para jugar Queen's, más tarde Hurlingham y por último Wimbledon.

"Va a ser un mes un poco diferente, estar un mes entero aquí en Londres. Tenemos una casa en la que estamos todos. Al final al estar en un casa lo vives diferente, estás más tiempo con los tuyos. Estás como en casa. Tengo la suerte de que mi padre está aquí y según avancen los días vendrá más gente de Murcia. Jugamos a juegos de mesa, intentamos desconectar y pasarlo bien".

Esta semana, Alcaraz estará acompañado de Samuel López, el preparador de Pablo Carreño, ya que Juan Carlos Ferrero se tomará unas vacaciones para estar con su familia. "El Mosquito" se reincorporará al equipo del número dos del mundo tras Queen's.