Alcaraz debutará contra Chardy en Wimbledon

Carlos Alcaraz tendrá un debut sencillo en Wimbledon ante Jeremy Chardy, jugador semirretirado, pero el camino se le puede complicar a partir de los octavos de final, en los que aparece el siempre peligroso Alexander Zverev.



El murciano iniciará el torneo el próximo martes, ya que Novak Djokovic, vigente campeón, inaugura la pista central el lunes. Chardy, tenista posicionado en el puesto 534 del ránking, lleva todo el año utilizando el ránking protegido para asistir a algunos torneos. De hecho, el galo ejerce ya como entrenador de su compatriota Ugo Humbert. Desde el US Open en 2021, apenas ha jugado cinco partidos, con una victoria y cuatro derrotas.



Tras Chardy, en una hipotética segunda ronda, Alcaraz se podría enfrentar al también francés Arthur Rinderknech, con quien ya se vio las caras la semana pasada en Queen's y quien le tuvo 'break' arriba en el tercer set.



En tercera ronda, el favorito para cruzarse en el camino de Alcaraz es el chileno Nicolás Jarry, cuyo potente saque le impulsó hasta los cuartos de final la semana pasada en Halle.



Los problemas llegan a partir de octavos y es que ahí podría medirse al alemán Zverev, que pese a su bajón desde la lesión de tobillo el año pasado en Roland Garros sigue siendo un peligro en todo tipo de superficies y fue capaz de derrotar al español el año pasado en cuartos del torneo parisino. La otra opción en este cuadro hipotético es la del australiano Alex de Miñaur, que viene de hacer final en Queen's, donde perdió en dos sets contra Alcaraz.



En cuartos, Alcaraz avista un duelo con su contemporáneo Holger Rune, que nunca ha ganado un partido aquí. El danés tiene dos primeras rondas sencillas, antes de una posible tercera contra Alejandro Davidovich, ganador aquí en categoría júnior, y un cruce en octavos contra Frances Tiafoe, cuartofinalista del pasado US Open y reciente ganador en el pasto de Stuttgart, o Grigor Dimitrov, semifinalista aquí casi hace una década.



En semifinales, los grandes favoritos son Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, aunque el griego ha tenido un sorteo más que espinoso. Después de no defender su corona en Mallorca, el griego, que también cayó demasiado pronto en Halle, debutará contra un venido a menos Dominic Thiem, pero podría cruzarse en segunda ronda contra Andy Murray, que inicia el torneo contra su compatriota Ryan Peniston.



Alcaraz ha evitado en su cuadro a su verdugo el año pasado, Jannik Sinner, a Taylor Fritz, cuartofinalista aquí el año pasado, a Casper Ruud, cuya experiencia en pasto es cuestionable, al favorito local, Cameron Norrie y al sacador Hubert Hurkacz, además de a un Djokovic al que solo se puede ver las caras en la final dada su condición de segundo cabeza de serie.



El serbio iniciará el torneo contra el argentino Pedro Cachín, en segunda ronda tendría a Jordan Thompson o a Brandon Nakashina, y en tercera al argentino Tomás Etcheverry. En octavos, se complica la cosa para el siete veces campeón, que podría enfrentarse a Lorenzo Musetti o Hubert Hurkacz, semifinalista en 2021, mientras que en cuartos esperarían Andrey Rublev, Felix Auger Aliassime o un Nick Kyrgios que viene con muchas incertidumbres físicas tras solo jugar un partido desde octubre.



Su cuadro alumbra en semifinales una repetición del duelo el año pasado contra Sinner.



En cuanto al resto de españoles, Davidovich debutará contra la joven promesa francesa Arthur Fils, Roberto Bautista, semifinalista en Halle, contra el ruso Roman Safiullin, Roberto Carballés, contra el italiano Matteo Arnaldi, Jaume Munar, contra el sacador de 38 años John Isner, Albert Ramos, contra el polaco Hubert Hurkacz, y Bernabé Zapata, contra Tomás Etcheverry.