Alcaraz comienza a recortar distancia con Djokovic

Carlos Alcaraz, cabeza de serie número uno para el Abierto de China disputado en Pekín, doblegó este viernes al alemán Yannick Hanfmann por 6-4 y 6-3 para avanzar a los octavos del torneo.



El murciano, que debutó hoy en este ATP 500 y en el circuito chino, se impuso tras 1 hora y 36 minutos y comenzó a sumar parte de los 1.500 puntos que espera recuperar a Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial, para acabar en lo más alto de la tabla a finales de año.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero se enfrentará en octavos de final del torneo este domingo al italiano Lorenzo Musetti (n.18), que venció al ruso Karen Khachanov (n.14) en primera ronda.



Alcaraz comenzó restando, y ya en el tercer y quinto juego consiguió sus primeras roturas tras una serie de errores no forzados de Hanfmann (n.53), desventajas que el alemán recuperó en el cuarto y octavo.



Para el noveno, ya los muchos espectadores presentes en la pista central del Diamond Arena, aprovechando la semana de vacaciones por el Dia Nacional del gigante asiático, se contagiaron del ímpetu de los dos tenistas y ovacionaron con energía un punto que tuvo dejada, globo y devolución, pero, sobre todo, afán de no darse por vencidos.



Un juego en el que Alcaraz acabó robando la iniciativa a su rival con un golpe de derecha cruzado cargado de energía y celebrado con rabia, sabedor de la ventaja que le otorgó para cerrar el primer set con un ‘ace’ en su servicio.



Para el siguiente set, la diferencia en el porcentaje de puntos ganados en el segundo servicio entre el español y el alemán marcaron el devenir del encuentro.



En el tercer juego del segundo acto, Alcaraz ya había roto el saque de Hanfmann, que se vio penalizado al cometer un total de 26 errores no forzados en todo el partido por los solo 11 del español.



El tenista murciano tuvo que pelear las tres bolas de partido que dispuso al resto de su rival para acabar ganando y sellando su billete para la siguiente ronda del torneo en su debut en el circuito ATP chino.