Alcaraz certifica la clasificación de España para la fase final

No desaprovechó Carlos Alcaraz la segunda oportunidad que tuvo de dar la clasificación a España para la Fase Final de la Copa Davis en Málaga y firmó una trabajada victoria ante Soonwoo Kwon por 6-4 y 7-6 (1), que certificó el triunfo del equipo español frente a Corea del Sur y con ello la primera plaza del Grupo B que se ha disputado esta semana en La Fonteta de Valencia.



Alcaraz, que no pudo concretar la clasificación de España para la Fase Final el pasado viernes tras perder ante Felix Auger-Aliassime, no desperdició esta vez la nueva ocasión que se le presentaba.



Y eso que en frente tenía un rival peligroso como Kwon, que en la primera jornada fue capaz de derrotar en dos sets a Auger-Aliassime, y que trató de repetir la misma fórmula que empleó ante el canadiense, con un juego sólido y apretando desde el fondo de la pista a su rival.



Desde el inicio se vio que no se encontraba cómodo el número uno español en una pista con mucha humedad, en la que sus golpes no le corrían como a él le gusta, y ante un rival muy correoso, que tenía claro cuál debía ser su guión de juego. Sin embargo, dos errores absurdos del asiático cuando sacaba para firmar el 2-2 permitió al español lograr el quiebre, que apuntaló posteriormente con su servicio para ponerse con 4-1.



Pese a ello, no pareció afectarle al surcoreano que siguió fiel a su estrategia pero tampoco sirvió para que el jugador murciano se soltara. Alcaraz seguía sin encontrar continuidad en su juego y cuando sacaba para cerrar el set cedió en blanco su servicio. Reaccionó de inmediato en el siguiente juego y levantó un 40-15 para aprovechar su primer punto de set y firmar el 6-4.



Ganar la primera manga no supuso una reactivación del jugador español, que cedía su saque en el tercer juego ante la cara de circunstancias de su entrenador Juan Carlos Ferrero y de su capitán Sergi Bruguera y el júbilo del equipo surcoreano.



Carlitos no lucía su habitual sonrisa y se movía serio por la pista, el partido se le estaba complicando. Kwon dispuso de una nueva bola de 'break' en el séptimo juego que le daba la posibilidad de sacar en el siguiente para empatar el partido, pero Alcaraz lo evitó y lo celebró a lo grande con el público.



El subidón le dio para recuperar a continuación el servicio perdido e igualar el set, que finalmente se decidió en el 'tie break'. Ahí, sacó a relucir el español sus galones para llevarse el partido tras un contundente parcial de 7-1.