Alcaraz alcanza las semifinales de Hamburgo arrasando a Kachanov

Después de firmar unos octavos de final con algún que otro sobresalto, Carlos Alcaraz superó los cuartos del torneo de Hamburgo con fortaleza tras eliminar al ruso Karen Khachanov (6-0 y 6-2) para citarse en las semifinales con el ganador del encuentro que disputarán Alex Molcan y Borna Coric.



Alcaraz recuperó su mejor nivel 24 horas después de dejar atrás al serbio Filip Krajinovic, que obligó al tenista murciano a permanecer en la pista casi dos horas que podían presagiar un futuro desgaste en los cuartos de final.



Sin embargo, Alcaraz no acusó el esfuerzo y frente a Khachanov no quiso dar pie a ningún tipo de sorpresa. Por eso comenzó fuerte, con una rotura a las primeras de cambio con la que tomó impulso hasta finiquitar el primer set por la vía rápida: Khachanov sólo aguantó 26 minutos.



Con el viento a favor, Alcaraz también fue un vendaval en el segundo set (43 minutos). Aunque el tenista ruso aguantó cuatro juegos, al quinto recibió una rotura en su servicio e hincó definitivamente la rodilla.



El ganador en Río de Janeiro y Barcelona y de los Masters 1.000 de Miami y Madrid, mantiene sus aspiraciones de conseguir su quinto éxito este año y el sexto de su carrera. Khachanov no fue rival. De nuevo, como en su único precedente frente al tenista murciano, en el pasado Roland Garros, volvió a caer frente a un huracán llamado Carlos Alcaraz.