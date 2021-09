El alcantarillero Antonio Jesús Soto estará en el campeonato del Mundo

El seleccionador nacional de ciclismo no ha podido contar con el Alejandro Valverde en la lista para el próximo campeonato del mundo. El corredor de Las Lumbreras no ha tenido tiempo de recuperarse de la caída que sufrió hace un mes en la Vuelta a España. La gran temporada del alcantarillero Antonio Jesús Soto, ganador de la ultima Vuelta a Murcia, no ha pasado desapercibida y estará en la lista final para ayudar al líder Álex Aramburu en Flandes.

La región belga de Flandes acogerá del 19 al 26 de septiembre la edición 2021 del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera; una cita que cumple 100 años y que volverá a reunir a los mejores ciclistas del mundo en la disputa de los maillots arcoíris tanto de contrarreloj como de ruta.

La Selección Española élite masculina estará compuesta por Álex Aranburu (Astana), Iván García Cortina (Movistar), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Imanol Erviti (Movistar), Gonzalo Serrano (Movistar), Gorka Izagirre (Astana), Roger Adriá (Kern Pharma) y Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi); un combinado que aúna juventud y experiencia. El sexitano Carlos Rodríguez, tercero en la CRI del último Campeonato de España, participará también en la prueba contrarreloj que abre la competición para los ciclistas élite el día 19 de septiembre. La prueba en ruta élite masculina será de nuevo la encargada de cerrar la acción el domingo 26 de septiembre sobre un recorrido de 268 kilómetros plagado de cotas y algunos tramos de pavé.

Por su parte, Mavi García (Alé BTC Ljubljana), Ane Santesteban (BikeExchange), Sara Martín (Movistar), Eider Merino (A.R. Monex), Lourdes Oyarbide (Movistar) y Sheyla Gutiérrez (Movistar) serán las representantes del combinado nacional en la prueba élite femenina que se disputará el sábado 25 de septiembre sobre 157,7 km. La CRI tendrá lugar el lunes 20 de septiembre con Ziortza Isasi (Eneicat - RBH Global) como representante nacional.