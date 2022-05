Alcantarilla homenajea a Hozono Global Jairis

Directivos, técnicos y jugadoras del Hozono Global Jairis Alcantarilla han paseado este lunes el trofeo que acredita su histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa por el ayuntamiento y la ermita de la Salud.

El conjunto murciano entrenado por Lucas Fernández y presidido por Salvador Costa, fundado en 1954, por lo que es el decano del baloncesto regional, ha sido también el primero de esta comunidad en colocar a su equipo femenino en la elite nacional.

La plantilla liderada en la veterana pívot brasileña Erika de Souza, quien a sus 40 años impuso su categoría hasta ser nombrada la mejor jugadora de la final, ha recibido de la corporación sus felicitaciones en el salón de plenos y ha salido al balcón al son del "We are the Champions", de Queen, clásico de las celebraciones deportivas.

Acompañada por la plantilla sénior masculina, que compite en la Liga EBA, ha participado en una ofrenda floral a la Virgen de la Salud, patrona de Alcantarilla, a la que han brindado el éxito alcanzado.