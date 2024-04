Alberto Monteagudo: "Queremos sorprender al Sevilla Atlético"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en rueda de prensa para valorar la actualidad del primer equipo de cara al choque de este domingo, a las 12h, frente al Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas.

Alberto Monteagudo ha afirmado que "el equipo afronta este partido con la intención de ganar en la casa del líder, ante un campo lleno y que busca el ascenso ante su afición. Nosotros tenemos un reto importante y queremos reivindicarnos porque esta plantilla es mejor de lo que demuestra la competición. El domingo queremos competirle de tú a tú al Sevilla Atlético".

"No entiendo otra cosa que no sea ganar cada fin de semana. Nosotros tenemos que acabar de la mejor manera posible y estamos en buen momento tras sumar 10 de los últimos 15 puntos. Creo que es el lugar idóneo para demostrar que esta plantilla puede ganarle al líder cuando se está jugando todo. Tenemos que reivindicarnos y esto es un partido clave para ello", añadió.

Además, Monteagudo ha finalizado que "no quiero cerrar el año con la sensación de que nos hemos salvado en la última jornada. Vamos a luchar por entrar en Copa del Rey o si quedan dos partidos más, tendríamos opciones de otros objetivos. Tenemos que pensar con ambición porque eso debería ser el UCAM Murcia CF en 2ª Federación. No nos conformamos con lo que ha pasado y no vamos a tirar ningún partido. El domingo es un partido para futbolistas, pero yo quiero competir y ver a mi equipo ganar. Con todo el respeto hacía el Sevilla FC, si tiene que ascender que ascienda, pero no por ganarnos a nosotros"