Alberto González: "El partido del domingo va a ser muy diferente"

Alberto González atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento de hoy en el estadio Enrique Roca de Murcia. Los de Mario Simón continúan preparando el importante duelo de este domingo 22 de mayo ante la Peña Deportiva en el estadio José Rico Pérez de Alicante.

El central abrió la comparecencia hablando sobre el estado de la plantilla: "una semana diferente, donde quizá estamos teniendo que recuperar más físicamente que otra por lo que nos jugamos, es una semana ilusionante, de estas que se hacen muy largas y deseando que llegue el domingo y finalizar la temporada como se merece".

Alberto habló sobre cómo están lidiando con la presión de ser los favoritos en la final: "se está gestionando muy bien, esa ansiedad de tener que subir por ser el Real Murcia le estamos dando la vuelta hacia tener más ganas e intensidad, la afición nos está transmitiendo esa gana que tiene el Real Murcia de llegar al fútbol profesional, el primer paso es este y lo estamos gestionando bastante bien".

Sobre si había vivido antes esta situación como futbolista: "tuve la suerte de vivir un PlayOff de ascenso de otra manera totalmente con el Sporting, porque tenía otro rol, pero ¿así tan de cerca, tan involucrado? Que va, no lo he vivido nunca y mucha gente no lo habrá vivido porque no es normal, lo de esta afición es increíble, nos está ayudando muchísimo y creo que el principal motivo por el que tenemos que conseguirlo es por ellos".

Acerca de qué sintió el equipo tras ver a toda la afición en el José Rico Pérez: "todos lo esperábamos por el ambiente que se estaba fraguando durante estos últimos meses, cuando sales del autobús, cuando sales a calentar se te ponen los pelos de punta, es una motivación extra, tenemos que disfrutarlo en cierta manera y aprovechar el momento porque esto es algo que no pasa todos los días, tenemos que vivirlo, disfrutarlo y centrarnos en conseguir el objetivo".

El central habló sobre qué partido se espera ante la Peña Deportiva: "va a ser un partido bastante diferente por el rival, porque quizá el Rayo Cantabria era un filial, un equipo que proponía mucho, con mucho ritmo y creo que esta semana cambiarán las tornas, también dependerá del resultado, el otro día el partido estuvo marcado porque metimos gol muy rápido y creo que hacemos un partido que tenemos que hacer, un partido que quizá no supimos jugar durante toda la temporada y cuando llegan los PlayOffs y las citas importantes el saber gestionar el resultado, saber jugar con él, perder tiempo… es de equipo hecho y que tiene que ascender".

El jugador nacido en Gijón cerró la rueda de prensa hablando sobre qué les ha transmitido Mario Simón durante la semana: "lo primero frenar esa euforia por lo que vivimos, pero el grupo es consciente de ello, todo lo que hemos hecho hasta aquí si no ganamos el domingo no servirá de nada y al final nos hemos ganado la oportunidad de estar a un partido del ascenso, pero esa oportunidad pasa por aprovecharla".