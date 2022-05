Alberto Gonzalez: "El equipo está muy preparado"

Alberto González atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la última jornada de la liga regular, que enfrentará al Real Murcia ante el Toledo este domingo 15 de mayo a las 12 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El defensa pimentonero comenzó la comparecencia de prensa hablando sobre si el equipo está preocupado por los errores defensivos de los últimos partidos: "es una situación que no nos preocupa, pero que sí nos inquieta porque veníamos teniendo una solidez defensiva que ahora no sé está viendo tanto y eso no nos puede ocurrir en un partido de playoff donde nos estemos jugando tanto y donde es tan importante no encajar para poder pasar".

Preguntado acerca de el porqué de esos errores en defensa: "a la hora de analizar me preocuparía mucho más que fuéramos un equipo al que le generasen muchas ocasiones, pero no es así; sí que es verdad que quizá estamos concediendo uno o dos errores por partido y tenemos que tratar de minimizar eso para estar más cerca del objetivo".

El enfoque del partido del domingo fue otra de las cuestiones a las que tuvo que responder Alberto González: "en estos casos lo más importante es enfocar el partido como uno más, sinceramente porque creo que es muy difícil bajar la concentración en un partido para a la semana siguiente volver a activarse".

Preguntado acerca de la posibilidad de rotaciones para evitar sanciones de jugadores apercibidos de cara al playoff: "es una situación complicada porque hay varios jugadores apercibidos en posiciones similares; si que es verdad que en esta última jornada nos estamos jugando cosas como el tercer puesto, cosa que puede ser muy importante de cara al playoff".

Alberto González finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre el estado anímico de la plantilla: "si que es verdad que esta derrota afecta porque veníamos en buena dinámica, también hay que tener en cuenta que esos campos pequeños como los de Mancha Real no nos los vamos a encontrar en playoff y ha sido nuestra asignatura pendiente de la temporada"