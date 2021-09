Alberto Fernández: "El equipo está en buena línea"

El extremo Alberto Fernández ha sido el protagonista de hoy en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El futbolista ha comparecido ante los medios de comunicación y ha estado arropado por Juan Antonio Baños, vicepresidente de Estrategias y Marketing del Club; y Raúl Tomas, representante de la empresa Nordikas que se suma a nuestro UCAM Business Club para esta nueva temporada 2021/22.

El universitario ha declarado que "este viernes tenemos un partido muy bonito, contra mi exequipo. El equipo tiene mucha ilusión por afrontar el choque de esta jornada ante el Real Madrid Castilla".

"No tenemos que pensar tanto en el rival y debemos pensar más en nosotros. Tenemos las ideas muy claras: queremos ser un equipo compacto. Confiamos mucho en esta plantilla y el viernes tenemos una gran oportunidad de revertir esta situación", añadió.

Audio @DeportesCopeMur









El UCAM Murcia no ha arrancado de la mejor manera su andadura en la Primera RFEF Footters. "Tengo mucha confianza en el equipo. Esto acaba de empezar y la liga es muy larga. No hemos tenido la suerte que nos merecíamos, pero seguiremos trabajando para que eso no vuelva a pasar y podamos mantener el nivel de la primera parte durante todo el partido", remarcó.

El extremo ha sido titular en los dos primeros partidos ligueros de esta temporada. Sobre ellos, Alberto Fernández ha subrayado que "aquí estoy bien. El Club me valora mucho y me siento muy agusto con todo el mundo. Tengo la confianza del míster y de mis compañeros. Ojalá pueda seguir así mucho tiempo".

El joven futbolista fue el autor del primer gol del conjunto universitario en este nuevo curso. "Me gustaría superar las cifras del año pasado. Lo más importante es el grupo y pelear por estar lo más arriba posible. Ojalá pueda ayudar con goles, trabajos o asistencias a mis compañeros", finalizó.