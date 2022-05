Aira: "Tenemos que dejarnos la piel hasta final"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido para analizar la actualidad del equipo de cara al partido de este sábado, a las 17h, frente al UE Costa Brava fuera de casa. José Manuel Aira ha comenzado su intervención ante los medios declarando que "reconozco que ha sido una semana difícil en cuanto al aspecto emocional. El otro día frente al Linares teníamos muchas esperanzas puestas en conseguir los tres puntos. Jugábamos ante nuestra afición y después de tres partidos buenos. A pesar de competir bien no conseguimos el resultado que queríamos y hemos tenido un inicio de semana complicado emocionalmente".

"A nivel de trabajo, el equipo se sigue mostrando fuerte. Este grupo no ha bajado los brazos, a pesar de la situación. Llevamos dos sesiones buenas y el cuerpo técnico no va permitir que nadie se relaje. Al final competimos por este escudo, afición y empleados. Así que no podemos bajar los brazos", añadió.

El UCAM Murcia se encuentra en una situación complicada a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada. Sobre esto, Aira ha destacado que "hay muchas armas para que ningún jugador baje los brazos en esta situación. No es sencillo, pero hay que luchar ante estas situaciones. El cuerpo técnico tiene que insistir en eso y hacerles ver que aún queda mucho por lo que pelear todavía".

"Ver al equipo trabajar diariamente me da fuerzas para seguir luchando por la salvación"

Este fin de semana, el conjunto universitario visita al UE Costa Brava, equipo que ya ha perdido la categoría de cara a la próxima temporada. "Tenemos que respetar muchísimo al rival. Es un equipo que tiene grandes jugadores y buscará acabar el año de la mejor manera posible. Este rival ha puesto en apuros a grandes rivales como el Villarreal B o Andorra en su campo. Tenemos que tenerle un gran respeto", finalizó José Manuel Aira.