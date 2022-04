Aira: "Sigo siendo muy optimista"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en sala de prensa de cara al partido de este domingo, a las 12h, frente al Linares Deportivo en el BeSoccer La Condomina. José Manuel Aira ha afirmado que "estamos con ganas de que llegue este encuentro. El primer día de trabajo después del partido de Algeciras fue duro porque nos creiamos merecedores de haber obtenido un resultado mejor. Con el paso de la semana, el optimismo de la plantilla ha ido a más y estamos en buena disposición para afrontar el encuentro".

El UCAM Murcia necesita sumar la victoria este fin de semana para seguir en la lucha por conseguir la permanencia en Primera RFEF Footters a falta de solo cinco jornadas de la conclusión del partido. Para ello, el técnico universitario ha subrayado que "todo llega si te centras en el trabajo diario. Yo creo que es posible. Quedan puntos en juego y, sin mirar los resultados, las sensaciones que me transmiten los jugadores son muy buenas. Yo soy optimista. Nos tenemos que centrar en ese proceso. Es normal que cuando no llegan los resultados las posibilidades disminuyen, pero esta plantilla me transmite su fuerza, día tras días, de que es posible conseguir la permanencia".

"No hago cálculos. Ya me conocéis y lo digo siempre, me centro en el día a día y más cuando te marcas un objetivo. Yo lo afronto así y por ahora me siento cómodo. La realidad es que tenemos que centrarnos para llegar bien al domingo y competir, como lo está haciendo el equipo. No tenemos los puntos que nos hemos merecido en las últimas jornadas, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir", añadió

"Es una muy buena oportunidad. Tenemos una jornada propicia y para aprovecharla es fundamental trabajar bien durante la semana porque así tendremos más opciones de llevarnos los tres puntos el domingo"

Sobre el rival, José Manuel Aira ha avisado que "es un equipo que viene en una dinámica positiva. Es verdad que cuando actúa como local es un equipo muy peligroso. Esa dinámica le hace que sea un rival más a tener en cuenta. Además, el Linares es un conjunto que llega con mucha gente al ataque y con ritmo. Son circunstancias a tenerlas presentes y tendremos que intentar llevar el partido a nuestro terreno".