Aira: "Queremos despedir la temporada con un triunfo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en sala de prensa esta mañana de cara al partido de este fin de semana frente al filial del FC Barcelona en el BeSoccer La Condomina. Aira ha hablado de este encuentro, que corresponde al último choque de esta temporada regular: "Deseamos acabar el curso con una victoria y además ante nuestra afición. Tendremos delante un rival con mucho talento que pueden dar una gran imagen como ya se vió ante el Castellón y por eso tenemos que estar preparados para ello. Hoy tenemos la última sesión y mañana decidiremos con los jugadores que contaremos para este partido".

Sobre lo ocurrido esta temporada, Aira ha afirmado que "me siento decepcionado por los resultados y eso va conmigo porque yo soy el máximo responsable. Ya lo he dicho más de una vez y siempre lo he pensado así. Esa es mi opinión. Mi decepción es esa de este tiempo que he estado aquí. Una de las lecciones que me llevo es el haber podido inculcar unas ideas dentro de esta plantilla, que creo que se ha visto reflejado en algunos partidos a pesar de este periodo corto de tiempo. Me ha faltado conseguir que seamos competitivos durante los noventa minutos para haber conseguido contrarrestar esos pequeños detalles que nos ha penalizado tanto en el marcador"

"Volvería a tomar la decisión de venir al UCAM Murcia, si volvería atrás. Mirando los resultados, el balance es muy negativo. No obstante, hay aspectos en el día a día que han sido muy satisfactorios. No me gusta escapar de la realidad. El vaso lo veo medio lleno cuando hablamos del trabajo que hemos realizado en las once semanas que he estado trabajando con esta plantilla. Necesito que acabe la temporada, tomarme un tiempo y valorar todo para realizar una análisis más completo de todo lo ocurrido y vivido", finalizó.