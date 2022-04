Aira: "Miraré la clasificación el veintinueve de mayo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de El Mayayo de cara al partido de este domingo, a las 12h, frente al Algeciras. José Manuel Aira ha declarado que "el equipo me transmite seguridad según va evolucionando en el día a día. La clasificación y los resultados para mí será válida el último día. En estas situaciones hay que centrarse en el proceso que es el que te dará la posibilidad de obtener los buenos resultados".

"Tenemos que trabajar en el día a día. Lo más importante es el hoy y corregir los errores del pasado para mejorar. Así nos centramos en un trabajo para acercarnos al objetivo final", añadió.

¿Está José Manuel Aira satisfecho con el trabajo del cuerpo técnico? "Sobre los puntos obtenidos no, pero sí del resultado. El equipo ha merecido más en los dos últimos partidos. Me siento satisfecho de cómo está evolucionando el equipo y cómo están asimilando los conceptos y la metodología. Creo que hemos competido muy bien a excepción de la primera parte de Albacete y después del 1-0 ante el Castilla", contestó el técnico.

Solo quedan seis jornadas y el UCAM Murcia está a seis puntos de salir de los puestos rojos de la tabla. "La realidad es que podemos llegar con opciones a la última jornada de Liga. Si tengo que pensar en un futuro, quiero pensar en que tengo opciones. No sé qué va a pasar en dos semanas o tres, eso no está bajo mi control. Puedo tener bajo mi control lo que vamos a hacer hoy. Eso es lo que a mí me da seguridad en mi forma de ser, estar y vivir. Se pueden dar muchos escenarios en estos últimos encuentros", subrayó.

El próximo rival de los universitarios será el Algeciras, equipo que se encuentra en plena lucha por entrar en el playoff de ascenso. José Manuel Aira ha avisado que "la clave principal es igualar su intensidad, sobre todo la inicial. Es un equipo que sale muy fuerte y con ritmo. Si no les igualas sufres en los minutos iniciales. Además tienen mucho talento en zonas de banda o media puntas. Hay que quitarle lo máximo posible la pelota para que no te puedan hacer daño. Llegan en un buen momento y se ven con opciones, pero así era el Nástic la semana pasada. Creo que podemos competir contra cualquiera a un solo partido".