Aira: "Los números son muy malos desde mi llegada"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol José Manuel Aira ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Mayayo tras la última sesión de trabajo antes de viajar a Andorra.

El entrenador ha hablado sobre el partido del próximo sábado ante el Andorra. “Nuestra idea y pensamiento es que no se repita la imagen frente al Costa Brava. Tenemos la experiencia, sabemos cómo nos comportamos en muchos momentos del partido y debemos aprender de esas situaciones e intentar que no se repitan. El contexto y el rival son diferentes pero tenemos que tener en la cabeza que esa situación no se puede repetir”, explicó.

Los universitarios firmaron el descenso matemático la pasada jornada, ahora visitan al líder que está cerca de ascender a Segunda División. Aira ha explicado que “intentamos estimular otros objetivos. A nivel colectivo, no hemos cumplido el objetivo y sabemos que, desgraciadamente, no podremos competir en esta categoría la temporada que viene. Hay que estimular otros objetivos: objetivos de rendimiento, individuales para pelear por un mejor futuro”.

“Los números son muy malos, no estoy satisfecho. Esa es la realidad, no hay que esconderla. Es el décimo partido y hemos ganado uno, hemos empatado cuatro y todo lo demás son derrotas y con muchos goles encajados. Si hablamos de resultados, estoy decepcionado e insatisfecho. Si hablamos de sensaciones y progresión del equipo, si estoy satisfecho”, añadió.

Respecto a su futuro, el berciano ha aclarado que “hay que esperar a ver las decisiones del Club. También hay que ver quien va a encabezar ese proyecto, qué objetivos tiene ese proyecto. Será cuestión de sentarse, hablar y proponer y veremos a dónde nos llevan esas conversaciones. No cierro la puerta a nada, siempre me he mostrado predispuesto a todo”.