Aira: "Estamos en condiciones de competir contra cualquier rival"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol José Manuel Aira ha atendido a los medios en dBeSoccer La Condomina. El técnico de Ponferrada ha valorado su primeros días en el Club y ha hablado de varios temas interesantes.

Para empezar, ha explicado que “la llegada ha sido muy positiva, sobre todo a nivel de presentación y aceptación con el equipo, tener compromiso con el Club y el día a día con los jugadores es tremendamente positivo. Hay una predisposición muy grande al trabajo y mucha responsabilidad con la situación para llegar al objetivo que tenemos por delante. Para mí, como técnico, me genera una gran tranquilidad”.

Tras un cambio repentino, José Manuel Aira ha analizado cómo ha gestionado la situación con los jugadores. “Siempre que hay una destitución por medio y más el primer día conlleva un estado de ánimo un poco bajo. Sin embargo, cuando llega un entrenador nuevo, el jugador se activa enseguida. Al final, los que no han jugado tantos minutos con el anterior técnico, quieren mostrarse para que el nuevo entrenador cuente más con ellos y viceversa, los que sí han jugado quieren mostrar su titularidad”, explicó.

Todo el mundo coincide en el gran ambiente que se vive dentro del Club universitario. “Al final, muchos equipos cuando luchan por un objetivo que a priori no era el deseado, se resquebrajan en ese ambiente. Sin embargo, en el UCAM Murcia no he notado esa sensación, hay alegría y los jugadores disfrutan en cada sesión. Eso sí, siempre desde la responsabilidad y compromiso de saber lo que tenemos por delante, con conciencia de lo que se juega la institución y todos nosotros”, quiso aclarar.

José Manuel Aira pasó por el Albacete Balompié e incluso logró el ascenso al fútbol profesional, el de Ponferrada ha mencionado que “han pasado muchos años desde mi etapa con el Albacete, toda la plantilla es distinta. Lógicamente, hay matices y, las ideas y modelo de juego pueden ser las mismas en algún comportamiento con el balón. El técnico, Rubén, lo conozco y coincidimos en el curso en A Coruña de nivel 3 de entrenador con él. En algunos aspectos pensamos igual y en otros diferentes”.

“El partido para debutar como entrenador es perfecto a nivel motivacional, no tendré que hacer mucho trabajo. El ambiente será bueno y están promocionando que los aficionados acudan en masa. Jugamos contra el líder, es el mejor en la clasificación, por lo tanto, no hay mejor escenario para debutar. En cuanto a nivel sentimental por el club de Albacete, en cuanto el árbitro pite eso quedará atrás ”

José Manuel Aira también tiene claro que “estamos en condiciones de competir contra cualquier equipo. Como dije en mi presentación cuando me preguntaron por qué di el paso de venir al UCAM Murcia, creo que es una plantilla formada por futbolistas que pueden hacerles frente a cualquier equipo que está en la competición”.

También ha dado algunas claves del importante encuentro de mañana. “Primero debemos enfrentar el partido con el convencimiento de que podemos hacerlo y sabiendo que en muchos momentos del partido estaremos sin el balón, ya que es un equipo que somete a todos los rivales. Hay que saber sufrir y no volvernos locos cuando no tengamos el balón, teniendo una gran eficacia en las dos áreas”, detalló.