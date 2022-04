Aira: "Ante el Betis Deportivo vamos a ser un equipo más competitivo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha realizado esta mañana la rueda de prensa previa al partido de este domingo, a las 12h, frente al Betis Deportivo en el BeSoccer La Condomina. Los universitarios regresan a casa tras tres partidos consecutivos fuera de tierras murcianas. "Tenemos una nueva oportunidad para competir, hacer las cosas mejor, corregir los errores de los últimos partidos y para mantener las cosas buenas que hacemos. Tenemos que prolongar esas cosas positivas para hacer un partido más completo y poder llevarnos la victoria ante un rival con mucho talento. Buscamos ser un equipo más completo", declaró José Manuel Aira.

De cara al choque de este fin de semana, Aira ha remarcado que "nivel de confianza sería importante ser capaces de adelantarnos en el marcador primero. Con toda la trayectoria que lleva el equipo desde el inicio de la temporada, a nivel mental, esa confianza va disminuyendo. Tenemos que aprender la lección del otro día. Los chicos ya lo saben y tenemos que ser capaces de mantenernos fuertes, aunque recibamos un gol porque estábamos haciendo las cosas bien"

"José Manuel Aira está intentando crear contextos en los que los jugadores den su mejor versión. Los entrenadores ayudan en ese aspecto a base de trabajo en el día a día, hablando con ellos y buscando ese estado de confianza. Los protagonistas son los jugadores y nosotros tenemos que nutrirles de información para que ellos estén preparados para el partido", añadió.

"No miramos el calendario. Nunca lo he hecho y no le doy esa importancia que se le da. Creo que lo más importante es mirar el día a día"