Aguza: "Las sensaciones individuales y colectivas son muy buenas"

Sergio Aguza atendió a los medios de comunicación tras el segundo entrenamiento de la semana en las instalaciones de Pinatar Arena, en el que el equipo comienza a preparar el último partido de año 2022 en Primera Federación que le enfrentará al Atlético Baleares el próximo domingo a las 12:00 horas en el Estadio Balear.

El centrocampista grana comenzó haciendo valoración de los resultados de la pasada semana: ”Fueron buenos partidos a nivel colectivo y se consiguieron dos victorias y un empate”.

También habló sobre su vuelta a la titularidad: “Era difícil porque llevaba tiempo sin participar, pero he aguantado físicamente y me he encontrado bien”.

Por último, terminó hablando del encuentro de esta semana ante el Atlético Baleares: “Lo afrontamos con mucha ambición, sabemos que será un partido muy difícil”.