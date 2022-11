Agustín Ramos: "El proyecto sigue"

El presidente del Real Murcia, Agustín Ramos, ha dicho este lunes que él no tiene "la culpa" de que Felipe Moreno haya descartado entrar en el accionariado del club, cuyo "proyecto sigue y hay empresas y fondos que quieren formar parte de él".

En rueda de prensa, ha explicado su versión de lo ocurrido después de el que fuera dueño del Leganés anunciara en un comunicado que rechazaba finalmente entrar en la entidad por "nuevas discrepancias" con Ramos tras varios meses de negociación.

"Estoy decepcionado y el perjudicado de la ruptura soy yo porque he de seguir con el timón", ha declarado quien lleva 1,2 millones de euros invertidos en la centenaria institución en el último año y medio, en la que está "dispuesto" a abandonar el lugar que ahora ocupa "si llegan accionistas con dinero".

"Había falta de confianza y yo he cedido hasta en cosas impensables si fuera mi empresa porque entendía que tenía que hacerlo por el bien del Real Murcia, pero hay puntos que no puedo aceptar", ha afirmado refiriéndose al que ya no será su socio.

"El Murcia no podía aceptar que Moreno exigiera no responder por deudas del pasado. Todos las hemos pagado. Me propuso que hiciéramos un negocio juntos y que le sacáramos rentabilidad al Murcia y yo lo acepté, pero haciendo una inversión", ha comentado.

Ha indicado que el derecho de arrastre solicitado por el anterior presidente, Francisco Tornel, y por otros accionistas como Francisco García, Mariano Albaladejo e Higinio Pérez no se podía aceptar: "No puede ser solo para cuatro, sino para todos los accionistas".

En cuanto a la designación de una persona para que ejerza como árbitro en caso de conflictos -Moreno quería ahí a su abogado, Andrés López-, tampoco había acuerdo y Ramos proponía contar con dos.

En este contexto se celebrará este martes la junta general de accionistas en la que estaba previsto un desembarco que no se producirá y que será impugnada por el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien sostiene ser el dueño legítimo de un club con cuyos actuales gestores está en litigio judicial.

Sus acciones, un 84 % del total cuando se hizo con ellas antes de posteriores ampliaciones de capital, las iba a adquirir Moreno.

Hay "inestabilidad", ha reconocido Ramos: "Moreno me dijo que no me preocupara y que él se encargaba, pero en la impugnación de García de la Vega no había nada de un acuerdo entre ellos".