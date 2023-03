El Águilas FC vuelve a Segunda Federación

El Águilas Fútbol Club consiguió este domingo el ascenso matemático a la Segunda RFEF como campeón del grupo 13 de la Tercera RFEF después de ganar por 0-2 en el campo del CAP Ciudad de Murcia, con lo que alcanza su objetivo con cinco jornadas de antelación y es el primer equipo del país que llega esta temporada a la cuarta categoría nacional.



El club presidido por Alfonso García, que bajó la pasada campaña, vuelve a subir con gran autoridad. No en vano, el equipo entrenado por Sebas López suma 62 puntos y presenta un bagaje de 19 triunfos, cinco empates y una sola derrota, con 49 goles marcados y nueve encajados. Esos números los rubricó con el triunfo en la vigésimo quinta jornada en Murcia con los tantos de Andrias Edmundsson y Aitor Pons.



Todavía con 15 puntos por jugar los blanquiazules superan en 16 al segundo clasificado, que es el Lorca Deportiva, por lo que su salto de categoría ya es un hecho consumado.



Precisamente en la Segunda RFEF se disputó igualmente la vigésimo quinta jornada en el grupo 4 y en ella el Yeclano Deportivo demostró su buen momento de forma evidenciando que es el mejor conjunto de la Región en la categoría.



El conjunto entrenado por Adrián Hernández, que es tercero con 42 puntos sumados, se impuso por 0-3 en el campo del colista, el Club Deportivo Utrera, con las dianas de Diego Ruiz, de penalti en el minuto 29; Boris Kouassi, en el 78; y Luis Pascual Gil “Luispa” en el 94.



Por detrás aparece el UCAM Murcia Club de Fútbol, que ocupa la cuarta posición con 38 puntos tras no pasar del empate a uno en casa frente al San Roque de Lepe. Es el cuarto 1-1 seguido de los universitarios,. éste en el estadio BeSoccer La Condomina. Javi Moreno, de penalti en el minuto 50, marcó para que los de Jorge Romero tras ir por detrás.



El derbi regional entre el Mar Menor Fútbol Club y el filial del Fútbol Club Cartagena en el estadio Pitín de san Javier se lo llevó el cuadro visitante in extremis. Fue en un partido en el que los de Javi Motos se vieron con un jugador menos desde el minuto 8 por la expulsión de Edu Luna en una acción castigada además con penalti -Rodri Gea se lo paró a Luis Castillo-.



Pese a ello el Mar Menor se adelantó con un gol de Raúl Robles en el minuto 45 y el 1-0 se mantuvo hasta el tramo final. Uri Jové logró el empate en el minuto 91 y Nacho País el 1-2 definitivo en el 95.



Con este resultado los de José Manuel Aguilar adelantan al cuadro marmenorense, aunque ambos suman los mismos 35 puntos y son octavos y novenos en la tabla. La zona de promoción, en la que siguen el Yeclano y el UCAM, la tienen a tres puntos de distancia.