Acosta suma su quinta victoria de la temporada

El mazarronero Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) ha sumado su quinta victoria de la temporada, de manera inapelable, al vencer el Gran Premio de San Marino de Moto2 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, con lo que amplía su ventaja en la provisional del mundial.



Acosta lideró la prueba de la categoría intermedia desde la primera hasta la última vuelta y con una suficiencia absoluta, a pesar de los esfuerzos iniciales del italiano Celestino Viettti (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex) por impedirlo.



Junto a Pedro Acosta, en el podio de San Marino se subieron Celestino Vietti y el español Alonso López (Boscoscuro), que heredó la tercera plaza tras la caída de Arón Canet en el octavo giro.



López no se subía al podio desde la carrera de Francia, en el circuito de Le Mans, donde también fue tercero.



El "Tiburón" del Puerto de Mazarrón es ahora más líder, con 211 puntos, por los 177 de Arbolino. El español llegó con 22 puntos de ventaja y se marcha camino de la India con 34 puntos.



El español Albert Arenas (Kalex) fue baja antes de comenzar la prueba de Moto2 al ser declarado "no apto", tras la caída en la que se produjo una luxación en el hombro izquierdo, de la que espera poder estar recuperado para la siguiente cita del campeonato, en el nuevo circuito Buddh de la India dentro de quince días.



Acosta protagonizó una salida fulgurante en la que doblegó al autor de la "pole position", el italiano Celestino Vietti (Kalex) y también a su compatriota Manuel González (Kalex), que logró emparejarse al frente de la misma casi hasta la curva de final de recta, en donde el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón les ganó a ambos la partida.



La vuelta inicial fue frenética y en la misma "Manugas" González no pudo aguantar el empuje inicial de sus rivales y se vio superado tanto por Arón Canet (Kalex), Alonso López (Boscoscuro) y el checo Filip Salac (Kalex), en tanto que el italiano Tony Arbolino (Kalex), segundo en la pelea del campeonato, recuperó una posición, de la novena en la formación de salida a la octava en ese primer giro.



Ya más "templada" la situación tras apagarse el semáforo, Pedro Acosta marcó vuelta rápida de carrera y comenzó a romper la carrera, con un grupo principal muy estirado en el que "Manugas" González recuperó una posición al superar a Salac, al igual que Arbolino, que pasó al séptimo puesto tras superar al británico Sam Lowes (Kalex).



El ritmo fue tan rápido que en la tercera vuelta, tanto Acosta como Vietti y Canet, marcaron sendas vueltas rápidas de carrera, muy cerca ya del récord absoluto que ostenta Augusto Fernández en 1:36.182 desde 2021.



El italiano Arbolino parecía también coger poco a poco el ritmo y, tras superar a Sam Lowes, hizo lo propio con Filip Salac para pasar sexto en el cuarto giro, aunque ya a más de dos segundos del líder de la misma y del campeonato, su principal rival por el título, Pedro Acosta.



Con paso firme y sin cometer errores, "Tiburón" Acosta parecía distanciarse poco a poco tanto de Vietti como de Canet y eso se refrendó con una nueva vuelta rápida en el sexto giro del murciano, que rodó en 1:36.245 y que dejaba al grupo perseguidor encabezado por Alonso López a más de dos segundos.



En el séptimo giro el grupo de cabeza ya estaba formado, claramente, por tres pilotos, Pedro Acosta, Celestino Vietti y Arón Canet, con más de dos segundos de ventaja sobre un segundo grupo de cinco pilotos integrado por Alonso López, "Manugas" González, Tony Arbolino, Filip Salac y Sam Lowes.



Desde atrás, el debutante Sergio García Dols (Kalex), que salía vigésimo segundo, era decimocuarto en la vuelta ocho, dentro de los puntos y en el mismo giro en el que se iba por los suelos Arón Canet cuando era tercero, sin tener la opción de poder continuar al no arrancar su moto.



Como Arón Canet, otro de los protagonistas de la categoría, el británico Jake Dixon (Kalex), no tenía la suerte de cara y rodó lejos de la cabeza de carrera, decimotercero, sin dar muestras de tener un buen ritmo.



El ritmo de Acosta y Vietti les llevó a establecer una nueva vuelta rápida y nuevo récord en el noveno giro, primero el español y luego el italiano, con 1:36.173.



Por entonces Tony Arbolino, el rival más directo de Acosta, era quinto, después de llevarse un buen susto que casi le hace caer en la curva seis.



Como Arbolino, también tuvo un buen susto en la vuelta trece, en la curva uno, Celestino Vietti, aunque apenas cedió un par de décimas en su pelea con "Tiburón" Acosta.



El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que era decimoquinto, se fue por los suelos en esa misma vuelta, en la curva dos, quedando inédito en la segunda cita en tierras italianas, como también poco después el británico Sam Lowes (Kalex), que ocupaba la sexta posición.



La carrera no tuvo más historia, pues, a cada vuelta que pasaba, se consolidaron las posiciones en cabeza de la misma, con Pedro Acosta como sólido líder, seguido por Celestino Vietti en una solitaria segunda plaza y Alonso López peleando por el tercer peldaño del podio con el italiano Tony Arbolino, que en las últimas vueltas comenzó a exteriorizar numerosos problemas de rendimiento de sus neumáticos.



El japonés Ai Ogura y el tailandés Somkiat Chantra dieron buena cuenta de "Manugas" González en las últimas vueltas para relegarlo a la séptima posición, con Sergio García Dols (Kalex), undécimo, por delante de Jake Dixon, Marcos Ramírez (Kalex), decimocuarto, Jeremy Alcoba (Kalex), decimosexto y Borja Gómez (Kalex) en la decimoctava posición.



En la última vuelta el alemán Lukas Tulovic (Kalex), se llevó por delante al campeón del mundo de Moto3 en 2022, el español Izan Guevara (Kalex).