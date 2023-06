Acosta recorta distancias en el Mundial

El británico Jake Dixon (Kalex) logró su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito TT de Assen, en donde el mazarronero Pedro Acosta (Kalex), que fue tercero, recorta distancias en el campeonato al italianos Tony Arbolino (Kalex), séptimo.



No obstante esta clasificación está pendiente del recurso presentado por el equipo de Tony Arbolino al considerar que Pedro Acosta no realizó apropiadamente su "vuelta larga" de penalización, motivo por el que la debiera haber repetido, lo que le habría dejado fuera del podio que ocupó junto a Dixon y el japonés Ai Ogura (Kalex), que fue segundo.



Hasta el momento, Tony Arbolino continúa líder del campeonato con 148 puntos, ocho más que Pedro Acosta y 44 respecto a Jake Dixon, que gana una posición en detrimento del español Alonso López (Boscoscuro).



La salida de Moto2 resultó verdaderamente fulgurante para el español Alonso López (Boscoscuro), que en apenas un par de parciales ya había logrado una cierta ventaja sobre el japonés Ai Ogura, el británico Jake Dixon (Kalex), los también españoles Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex) y Albert Arenas (Kalex), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el español Pedro Acosta (Kalex).



Ya antes de darse la salida Sergio García Dols (Kalex) sabía que tenía que cumplir con la penalización que le impuso ayer el Panel de Comisario, tras los entrenamientos, de una doble "vuelta larga", lo que cercenaba prácticamente de raíz sus opciones de pelear por el podio.



Poco a poco y merced al fuerte ritmo impuesto por Alonso López, en apenas cinco vueltas el grupo de cabeza se vio reducido a diez pilotos, siempre con Alonso López marcando el ritmo, mientras Fermín Aldeguer era sancionado con una "vuelta larga" por cortar el circuito en la variante de entrada a meta cuando era sexto, en pleno "mogollón" del grupo principal.



El ritmo de Alonso López, en la octava vuelta, propició que apenas se quedasen tras su estela Ai Ogura, Jake Dixon y Pedro Acosta, con un segundo grupo, encabezado por Aldeguer antes de cumplir con su penalización, a más de dos segundos de la cabeza de carrera.



En ese segundo grupo estaban Fermín Aldeguer, Tony Arbolino, que de esta manera podía ceder una cantidad importante de puntos en su pelea por el liderato del campeonato con Pedro Acosta, Aron Canet, Albert Arenas, Somkiat Chantra, y un cada vez más descolgado Manuel "Manugas" González (Kalex).



Además de González, ese grupo perdió otra de sus unidades, el tailandés Somkiat Chantra, que se fue por los suelos sin posibilidad de continuar, en tanto que Alonso López se mantuvo firme en cabeza de carrera, pero sin poder dejar atrás ni a Ogura, ni a Dixon, ni a "Tiburón" Acosta.



Por detrás, en cuanto Arón Canet se puso líder de ese grupo cambió el ritmo y comenzó a recortar distancias con el grupo de cabeza, que pasó de una diferencia de más de dos segundos a un segundo y medio en apenas dos vueltas, lo que hizo que el valenciano de Corbera se estableciese como cabeza de puente entre ambos grupos.



Dixon decidió pasar a la acción en el siguiente giro, el decimotercero, en el que comandó la carrera, tras aprovechar un error de Alonso López en la vuelta anterior, y ahora seguido por Ogura, Acosta y López, con Canet a siete décimas de quien hasta entonces había sido el líder de la carrera.



Poco más tarde, en la decimoquinta vuelta, el que cometió el error en la curva 5 fue Jake Dixon, momento que aprovechó Ai Ogura para ponerse líder y Arón Canet para pegarse a Alonso López.



Acosta, que iba tras Ogura, quiso mantenerse tras el rebufo del japonés, pero apuró demasiado en la entrada de la variante y tuvo que saltarse la misma para mantenerse en la pista, lo que le obligaba a ceder una posición a Dixon, que iba por detrás, y daba un respiro al japonés, que lograba así una ventaja de más de un segundo.



Pero Pedro Acosta no perdió la posición con Jake Dixon y fue sancionado con una injusta "vuelta larga" -injusta porque Pedro Acosta tuvo que recortar la variante para evitar la caída- que literalmente le descartaba de la pelea por la victoria.



Mientras, Alonso López fue perdiendo "fuelle" poco a poco para acabar sexto, justo por delante de Tony Arbolino, Ai Ogura tampoco pudo mantener la ventaja sobre un Jake Dixon que le "cazó" a ritmo de vuelta rápida de carrera, quedando la lucha por el triunfo, centrada en ambos, y con el británico superando al japonés en la vigésima vuelta.



A partir de ese momento y con un adelantamiento a final de recta un tanto "ajustado", Jake Dixon se puso líder y logró la ventaja suficiente para garantizarse la primera victoria de su carrera deportiva, por delante de Ai Ogura y de Pedro Acosta, con Fermín Aldeguer cuarto a pesar de tener que hacer una "vuelta larga", Aron Canet (Kalex) quinto, por delante de Alonso López, Tony Arbolino, Manuel González, Albert Arenas y Celestino Vietti, que coparon las diez primeras posiciones.



Sergio García Dols acabó decimotercero a pesar de sus dos "vueltas largas" de sanción, con Jeremy Alcoba (Kalex) decimoquinto tras penalizar con tres segundos al no poder completar una "vuelta larga" con la que fue penalizado al final de la carrera, Carlos Tatay (Kalex), decimoséptimo y Yeray Ruiz (Kalex), vigésimo segundo.



No concluyeron la carrera por caída, Izan Guevara (Kalex) y Borja Gómez (Kalex), mientras que los problemas técnicos obligaron a abandonar a Alex Escrig (Kalex).