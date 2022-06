Acosta se marca como objetivo ganar las máximas carreras y seguir mejorando

El piloto mazarronero Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 en 2021, ha explicado este martes que no se ha fijado ningún objetivo en Moto2 más allá de “ganar las máximas carreras posibles” y “seguir mejorando” para la próxima temporada.

El joven murciano, de 17 años, que debuta en Moto2 tras ganar el año pasado el mundial de Moto3, siendo el piloto español más joven en conseguir ese título, ha hecho esa valoración en Murcia, donde se ha presentado el libro “Pedro Acosta. El campeón mundial de 17 años. La historia jamás contada”, escrito por Jaime Alguersuari. Acosta ha valorado cómo en las últimas carreras “están llegando los resultados” y ha subrayado que ha vivido un “cambio de mentalidad” con respecto a cómo afrontar las carreras para tratar de salir en una buena posición.

“Si sólo me centro en mí y no tengo otras cosas en la cabeza, las cosas van mejor”, ha dicho. Sobre el libro, ha bromeado asegurando que aún no lo ha leído pero, ha dicho, sigue siendo el mismo piloto, y esta publicación “no cambia nada”.

Alguersuari ha comparado esta publicación con la de su primer libro, publicado en 1970 sobre un entonces joven Ángel Nieto.

La nueva obra, ha dicho, refleja “un cambio generacional” que no recoge una historia lineal sobre cómo Acosta ganó el campeonato del mundo carrera a carrera, sino que se centra en la parte humana, su identidad, sus orígenes en el municipio costero de Mazarrón, su familia de pescadores, y todos los elementos que han influido en su personalidad.

“Es una novela real con partes imaginadas pero coincidentes con la realidad”, ha resumido, y le ha insistido al piloto en que “no tiene ninguna obligación más”, porque su éxito hasta el momento es irrevocable.

Además, ha pedido al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha participado en el acto, más medios para mejorar la formación de jóvenes como Acosta, que ha contado, ha dicho, con “medios muy escasos” para desarrollar su carrera.

López Miras ha destacado la “honestidad, trabajo, talento, esfuerzo y humildad” de Acosta, así como su carácter inconformista, que lo llevó a “cambiar el mar por el asfalto” y “salir de su zona de confort”.

El joven piloto, ha dicho, representa a una nueva generación, no solo en el ámbito deportivo, sino para toda la Región de Murcia, ya que son muchos los jóvenes que dan un paso al frente tras años de trabajo para decir “aquí estoy” y llegar “a donde haga falta”.