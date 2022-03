Abenza: "El sábado tenemos que dar la talla"

El futbolista Mario Abenza ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación. El centrocampista ha afirmado que "tras la derrota contra el Villarreal B, nos hemos levantado anímicamente y estamos pensando desde ya en sacar las victoria ante Atlético Sanluqueño. En cuanto a resultados, no estamos teniendo suerte, pero la dinámica es buena y creo que tenemos tiempo para revertir la situación. Solo nos centraremos en el partido de este fin de semana".

El equipo de Salva Ballesta quiere volver este fin de semana a la senda de la victoria ante un rival directo por la salvación. "La dinámica es mejor, es cuestión de tiempo que los resultados empiecen a favorecernos y dejar de perder. El equipo tiene que volver a puntuar porque necesitamos los 3 puntos para conseguir la permanencia", matizó

El 6 universitario se enfrentará este sábado a su exequipo, el Atlético Sanluqueño. "Me encantó vivir allí y le tengo mucho cariño a esa ciudad. Es un Club muy comprometido y profesional. Guardo buenos momentos de allí", afirmó.

Sobre el rival, Abenza ha avisado que "espero un Sanluqueño muy intenso y más allí ante su afición. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, incluso más. El equipo tiene que hacer su juego y hacer todo lo posible por conseguir los tres puntos".

En el aspecto personal, el universitario ha declarado que "me sentí bien ante el Villarreal, aunque siempre se puede hacer mejor obviamente. En líneas generales me sentí bien y ayudé al equipo en el campo, aunque fue una pena que no pudiéramos puntuar ante nuestra afición".