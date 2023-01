2023, el primer año sin Alejandro Valverde

Los que seguramente son los dos mejores deportistas a título individual que ha dado Murcia, Alejandro Valverde Belmonte y Carlos Alcaraz Garfia, viven un Año Nuevo muy diferente pues mientras el veterano ciclista acaba de finalizar su carrera profesional el joven tenista está en el inicio de la suya aunque ya es el número 1 de la ATP.

Valverde, de 42 años cumplidos el 25 de abril, ha hecho referencia a su nueva actividad, que le sigue vinculando al equipo Movistar Team como una especie de embajador y nexo de unión entre los ciclistas y quienes les dirigen.

El de Las Lumbreras de Monteagudo ha aludido a través de su cuenta oficial de Twitter a su despedida como ciclista de élite aprovechando para dar las gracias a la firma Canyon Bikes que le ha regalado una bicicleta Canyon Aeroad.

"Despidiendo 2022 y esta etapa competitiva con un magnífico regalo de parte de @canyon_bikes: la Canyon Aeroad con la que he cerrado mi carrera deportiva. Gracias a Erik Zabel y a toda la gente de la marca por su cariño hacia mí durante todos estos años", ha escrito.

Anteriormente ya se había referido a su adiós. "Este año me he bajado de la bicicleta. He tenido una larga carrera y, gracias al equipo, rivales, amigos y familia, he podido llegar más lejos de lo que creía. Cada año está lleno de fotos inolvidables. Gracias @Telefonica por ser parte de ellas", ha comentado citando a la compañía que está detrás del conjunto en el que ha pasado la mayor parte de su carrera profesional, la cual comenzó en 2001 y en la que ha logrado 133 éxitos, entre ellos el título mundial en 2018 y la Vuelta a España de 2009.

Valverde, quien también fue número 1 de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se marcha dejando un gran legado y Alcaraz ya está en primera fila en su caso en el mundo del tenis tras un 2022 de ensueño para él con los triunfos en el Abierto de Estados Unidos, los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona.

"¡Qué año. Los sueños se hacen realidad. Gracias a todos los que me han ayudado y apoyado. Esto no ha hecho más que empezar!", es el mensaje en redes del jugador de El Palmar para cerrar 2022 y centrarse ya en el año recién estrenado y que afrontará con 19 años -cumplirá los 20 el 5 de mayo- con el Abierto de Australia como primera gran cita del curso.