100 años del primer partido internacional del Real Murcia

Este 10 de mayo de 2023 se cumplen 100 años de la disputa del primer partido internacional del Real Murcia, un club que puede presumir de ser el que más veces ganó la Liga en Segunda División –ocho títulos en la categoría de plata- y que, aunque nunca intervino en una competición oficial de carácter internacional, sí tomó parte unos cuantos en torneos de verano y amistosos.



El entonces denominado Murcia Fútbol Club se midió el 10 de mayo de 1923 a las cuatro y media de la tarde al FC Nüremberg en el campo de La Torre de la Marquesa, ubicado en lo que hoy es la Plaza Circular, y el resultado de aquel choque fue de triunfo visitante por 0-1.



Aprovechando la gira del equipo germano por España se concertó ese encuentro ante un rival que venía de ser campeón de su país en 1920 y 1921, que disputó la final en 1922 y que contaba con varios futbolistas internacionales en sus filas pero ante el que cuadro grana dio la talla .



Tal y como informó la centenaria entidad aludiendo a esta efeméride y basándose en recortes de periódicos de la época que todavía se conservan y que fueron aportados por la comisión histórica del Real Murcia, el campo de La Torre de la Marquesa se vistió de gala y llenó su gradería con motivo de este encuentro que el equipo de la capital del Segura, vistiendo con camiseta roja y pantalón negro, afrontó con una alineación formada por Juseph, Pagán, Mario Tapia, Marcos, Juan Calvo, Mateu, Roselló, Urgell, Ariño, Eduardo Martínez y Servet. Más tarde Tomás sustituyó a Roselló.



Enfrente, los del Nüremberg, con camisola azul y calzón blanco, y entre medias Casanovas, un ex jugador, como árbitro.



No estuvo lejos el Murcia de obtener un mejor resultado pues Pagán, capitán de los murcianistas, falló un penalti en la primera parte al lanzar el balón fuera desde los 11 metros, algo que hizo a propósito ya que la pena máxima no debió ser señalada por no existir falta sobre Ariño, y, antes, Eduardo Martínez había estrellado un tiro en la madera.



En la segunda parte el Nüremberg apretó y un agarrón de Pagán sobre un jugador rival dio paso al segundo penalti del choque, el cual también fallaron los teutones y ya en las postrimerías llegó el único gol de la tarde con un remate de Philip que acabó con el balón dentro de la portería de Juseph, a pesar de que éste llegó a tocarlo.



Tras el tanto de los alemanes estos comenzaron a practicar un juego algo sucio, sobre todo en el centro del campo, para frenar los ataques del Murcia. Debido a esto y a los errores arbitrales el público comenzó a gritarle a Casanovas que se fuera y el colegiado, molesto, hizo ademán de marcharse pero el capitán del Nüremberg le convenció para que no lo hiciera