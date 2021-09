Sito Alonso destaca la intensidad de su equipo y la conexión con la afición

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, se queda con "la intensidad del equipo y el factor determinante del público" en el partido que los suyos han ganado por 88-66 al Coosur Real Betis en el Palacio de los Deportes y ha destacado "el empaque y la agresividad" de sus jugadores en el tramo en el que más le ha costado anotar.

"Lo más importante y lo que más destaco del partido es la intensidad del equipo y el factor determinante del público, aunque nos podemos detener en jugadores individualmente como Isaiah Taylor, que ha estado muy incisivo, y Thad McFadden", ha manifestado el técnico universitario en rueda de prensa.

"Me ha gustado la solidez del equipo cuando nos hemos estancado en 18 puntos pues no meter te puede generar incertidumbre y eso llevarte a no defender como lo estábamos haciendo, pero no fue así y ese rigor lo valoro mucho. Cuando no metemos debemos tener ese empaque y esa agresividad", ha resaltado el madrileño.

Sito Alonso ha señalado que "dejar en 66 puntos a un equipo como el Betis tiene mérito" y, centrándose en el encuentro del domingo en la pista del Valencia Basket, ha añadido que "eso es lo que debemos copiar para competir en la Fuente de San Luis".