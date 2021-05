Salmerón: "El equipo quiere ser primero, no se va a relajar"

El almeriense ha explicado que “la importancia de entrar en 1ª RFEF era grande. Hay equipos muy grandes que se han quedado sin entrar y eso nos da mucho mérito. Para nosotros era muy bueno llegar a un playoff en el que están los 16 mejores equipos. Vamos a tratar de ganar los dos partidos y ascender, pero estamos contentos con la plantilla y los resultados que se están dando”.

Respecto al playoff que se avecina, el entrenador asegura que “será todo a cara o cruz. La dificultad es igual para todos y hay que estar al máximo nivel en todos los partidos”.

“No me preocupa que el equipo se deje llevar. Ser primero te da ventaja y queremos tenerla. Vamos a tratar de hacer el mejor partido posible para ganar. El equipo está confiado en hacer las cosas bien, en este mes tenemos que darlo todo”

El equipo cuenta con dos ausencias importantes en el centro del campo. “Las bajas siempre preocupan y más en el centro del campo. Durante la temporada hemos hecho diversas cosas para que el equipo siguiera compitiendo al máximo nivel. No tener a Tropi fue un problema y no tener a Adrián es otro. La plantilla ha demostrado tener argumentos, tanto quien ha salido de inicio como quien ha salido después han estado al máximo nivel. Tenemos que darlo todo para que esas bajas no se noten”, explicó el técnico universitario.

Respecto al enfrentamiento del próximo domingo ante el San Fernando, el técnico ha explicado que “ambos nos jugamos mucho. El San Fernando cuenta con una plantilla espectacular. Va a ser un partido muy interesante y tenemos que estar al máximo nivel para conseguir la victoria”.

Ante la elección de Extremadura como sede para los playoffs, José María Salmerón ha aclarado que “sólo pido que los campos estén bien, eso es lo importante”.