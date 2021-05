Loreto: "La afición siempre tiene razón"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación tras la victoria (2-1) ante la U.D. Tamaraceite en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

En primer lugar, hizo una valoración del partido: << Hemos sido dominadores todo el partido, jugando bien desde atrás, creando ocasiones. Excepto en momentos específicos del partido que ellos han demostrado su fuerza creo que hemos sido superiores >>.

Preguntado por el papel de la afición en el día de hoy: << A la afición siempre hay que respetarla. No se han cumplido los objetivos y es normal que estén descontentos, es una lástima. Hemos hecho todo lo que hemos podido…las cosas en el fútbol no son cuando uno quiere. Aquí pesa jugar, en otros equipos no tanto >>.

Acerca de su paso por el club: << El equipo ha mejorado muchísimo, pero no nos ha dado. Yo no me excuso de nada, soy el mayor responsable. La realidad es que no lo hemos conseguido, creo que hemos hecho buen trabajo entre todo el cuerpo técnico y tengo que estar agradecido. Me voy con la sensación de tristeza, pero de trabajo no ha faltado nada. Era muy fácil que el equipo se rompiera en determinados partidos y jamás se ha roto. Repito, no es excusa, ellos saben que no lo han conseguido y yo también lo sé, punto >>.