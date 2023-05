La UCAM se alía con Plug and Play para impulsar la innovación abierta en España

UCAM HiTech ha llegado a un acuerdo de colaboración Plug and Play, la principal plataforma mundial de innovación abierta enfocada a unir a startups, inversores y corporaciones. Fundada en 2006 en Silicon Valley, tiene presencia en más de 50 ciudades alrededor del mundo y acuerdos con universidades como Harvard, Stanford, HEC Paris, Berkeley, etc. Actualmente, la compañía cuenta con un ecosistema de más de 570 multinacionales como Mercedes-Benz, BNP Paribas, Walmart, Nike, Vodafone, etc. entre otros, que se apoyan en sus servicios para estar a la vanguardia de la innovación y adaptarse a un mercado en constante evolución.

El objetivo de esta alianza es fomentar la colaboración entre empresas y startups para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en los sectores de salud, alimentación y deporte. Para lograr este propósito, la incubadora de alta tecnología de la UCAM y Plug and Play llevarán a cabo una serie de eventos de difusión y talleres para promover la innovación colaborativa, apoyar a startups en su proceso de crecimiento y ofrecer servicios especializados a empresas que quieran desarrollar proyectos conjuntos con nuevas startups para acelerar su innovación a través de pilotos que permitan tangibilizar la creación de valor. Además, ofrecerá servicios especializados en temas como la propiedad intelectual, la financiación y el acceso a mercados internacionales.

La innovación abierta consiste en la colaboración con actores externos a la empresa para desarrollar nuevas ideas, productos y servicios. Esto permite que una empresa aproveche así el conocimiento y la experiencia de otros para acelerar su proceso de innovación y mantenerse competitiva en el mercado.

La colaboración entre la Universidad Católica de Murcia y Plug and Play es una muestra más del compromiso de ambas organizaciones con la innovación abierta y el emprendimiento, y un paso importante en el desarrollo del ecosistema de innovación en España.

"Estamos orgullosos de colaborar en este acuerdo con un partner como la UCAM, por su dinamismo y apuesta constante por la innovación en todos los ámbitos", dijo Rafael Ros, Managing Partner para España y Benelux de Plug and Play. "Estamos convencidos de que podemos hacer una gran contribución al ecosistema de innovación en España, gracias a ser la plataforma de innovación líder, la más global y la que más ayuda a tangibilizar la innovación".

Por su parte, el director de UCAM HiTech, Carlos Caballero, señaló que "este acuerdo es una oportunidad única para nuestra institución y para el ecosistema emprendedor de la Región de Murcia y España, ya que nos permitirá impulsar la innovación abierta y promover la colaboración entre empresas y startups, lo que a su vez ayudará a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra región".

La Universidad Católica de Murcia puso en marcha en 2021 UCAM HiTech, su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación, que ya es centro de referencia nacional en investigación y emprendimiento. Sus instalaciones están cofinanciadas por la Fundación Incyde, instituciones que mantienen además una estrecha colaboración en materia de formación, con el objetivo de crear y consolidar pymes y mejorar las capacidades emprendedoras de los jóvenes de la Región de Murcia.