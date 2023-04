Sito Alonso: "Es una victoria de mucho mérito"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, no ocultó su satisfacción después de que el conjunto que dirige ganara por 90-82 al Valencia Basket Club y dijo que "esta victoria tiene mucho mérito" y que llegaron a ella "con el equipo divirtiéndose ante un gran rival".



"Disfruté viendo a los jugadores y a la afición pasárselo bien. Fuimos un equipo reconocible, con todos haciéndolo bien, y tiene mucho mérito esta victoria en un partido en el que nos divertimos ante un gran rival", comenzó diciendo Sito, quien durante la primera parte protagonizó un hecho que para muchos pasó desapercibido y que él contó en rueda de prensa.



"Se me salió el hombro, algo que nunca me había pasado y me hizo un daño increíble", indicó ya restablecido.



El UCAM CB aparece ahora con 12 victorias y 16 derrotas a dos triunfos del octavo clasificado, que es precisamente el Valencia Basket, por lo que el objetivo de acceder a las eliminatorias por el título, cuando le faltan seis partidos por disputar, es factible.



"Al equipo lo veo con ambición y tenemos que preocuparnos de mirar hacia arriba tras haber ganado dos partidos importantes en casa y así visitaremos a un rival que quiere sellar la salvación", señaló aludiendo a este 90-82 y al 79-74 obtenido también en el Palacio de los Deportes de Murcia el pasado domingo frente al Casademont Zaragoza, así como al encuentro programado para el domingo a las doce y media del mediodía en la cancha del Baxi Manresa.



Volviendo al envite de esta noche Sito remarcó que "lo más importante es creer y, cuando te caes, levantarte".



Además, se refirió al base estadounidense Chris Chiozza, quien dio siete asistencias y de quien dijo que "tiene una capacidad de pasar inhumana y ese poso y esa tranquilidad para transmitir seguridad, que es lo más importante para nosotros".



Igualmente el técnico madrileño tuvo palabras para otro base, el joven georgiano Rati Andronikashvili, autor de 11 puntos en su mejor partido con el UCAM CB: "Estoy muy contento por él después de haberlo mucho bien delante de su público".



Para acabar y preguntado por la marcha de Travis Trice señaló que "a Travis le defendí a capa y espada cuando era de los nuestros pero ya no está aquí"