Sito Alonso: "Teníamos ganas de que McFadden hiciera un partido así"

El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, apuntó como la clave de la victoria frente a San Pablo Burgos "la puesta en escena", que consideró "vital" jugando como visitantes y "ponerse 10 puntos por encima" que dan "solvencia"

"Sólo puedo decir cosas buenas de mi equipo" comentó Alonso, que añadió que "se ha hecho un partido muy serio durante 40 minutos" y destacó que "se ha frenado a varios jugadores de Burgos".

Respecto al acierto de Thad McFadden, Sito Alonso señaló que "había ganas" de que el jugador hiciese un partido así y aprovechó para agradecer "al club y a la afición burgalesa" el recibimiento que han tenido tanto con el georgiano como con Augusto Lima, pues a su juicio "ha servido para que Thad recuerde dónde ha marcado una época con el equipo".

El conjunto murciano con esta victoria se coloca quinto en la clasificación con la mente puesta en los partidos de la primera vuelta que quedan y con el objetivo de llegar a clasificarse para Copa del Rey.

"No creo que nadie no quiera ir a la copa, pero no podemos sentir obligación de ir" apuntó el técnico, quién reconoció que "sería mágico para el club y para el equipo esta clasificación".

Maldonado: "El acierto de McFadden ha descolocado al equipo"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Salva Maldonado, señaló tras la rueda de prensa pospartido que "el acierto de Thad McFadden ha descolocado al equipo" pues condicionó "al equipo porque faltó concentración".

El técnico del conjunto burgalés felicitó al rival "por el excelente partido" y apuntó que fueron "mejores" en un partido que a su juicio marcó "el acierto de McFadden y los ocho puntos finales del segundo cuarto".

"Es obvio que no hemos defendido bien cuando nos han metido 102 puntos", indicó el técnico, quien añadió que UCAM Murcia "saca a relucir los defectos de sus rivales" y en este caso al San Pablo "le faltó intensidad".

El acierto del escolta georgiano "facilitó la libre circulación de otros jugadores" como es el caso de Lima, que también "hizo mucho daño en el juego interior".

Respecto al estado físico del equipo, Maldonado comentó que "el equipo está bien" y tiene que "mejorar en algunos aspectos y corregir otros".

"Quizás no estábamos tan bien como pensábamos el domingo pasado", valoró el técnico, quien recordó que "el equipo está tratando de encontrar un quinteto, corregir en defensa y hacerlo mientras se compite".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a las bajas, Benite no pudo jugar mientras que Dani Díez "terminó cojeando", y, según Salva Maldonado, "no pinta bien" de cara al lunes, cuando el equipo tiene pensado viajar a Turquía para su partido de BCL