Sito Alonso: "Tenemos que estar más concienciados para ganar fuera de casa"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, se mostró muy molesto con los gritos de "pesetero" que le dedicaron algunos aficionados de Miribilla y recalcó que con su salida del Bilbao Basket al Baskonia en 2016 dejó "115.000 euros netos" en las arcas del club vizcaíno.



"Solo me ha molestado lo de pesetero, eso es mentira. He dejado aquí 115.000 euros netos, así que de pesetero nada. Un poquito de respeto. En la vida lo voy a admitir", recalcó Alonso, visiblemente molesto, en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el Bilbao Arena frente al Surne Bilbao Basket (99-81).



"En todos los clubes donde he estado he intentado que el dinero fuera por detrás de mis objetivos deportivos. De lo demás no voy a insistir sobre un tema que cuando sea más mayor hablaré. Pero pesetero no se lo permito a nadie y menos al Bilbao Basket", recalcó.



"Y a la gente que me tenía que era uno de los suyos y se sintió traicionada cuando me fui, chapó. Les admitiré los silbidos siempre. Lo de pesetero en la vida se lo voy a admitir. En la vida, cuidado con eso", insistió antes de concluir su comparecencia.



Previamente, sobre el encuentro, el técnico del equipo murciano consideró que los últimos minutos de segundo cuarto y el "espectacular" inicio del tercero de Ludde Hakanson fueron claves en la derrota del UCAM.



"Ahí han abierto una brecha no insalvable, pero sí difícil de contrarrestar cuando no hemos tenido el mejor día en muchas cosas. Hay que aprender a jugar cuando el desacierto es grande sobre todo fuera de casa. En una pista como ésta o estas al 100 por cien desde el principio o cuesta mucho", admitió Alonso.