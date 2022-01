Sito Alonso: "Sólo pensamos en ganar en Zaragoza"

Ha sido una semana corta y marcada por la alegría que supone en la ciudad la clasificación para la Copa del Rey que se disputará en Granada. El equipo y su entrenador han cambiado rápidamente el chip, para preparar un encuentro de máxima dificultad. “Ya han pasado dos días y ahora tenemos otro objetivo en nuestra mente que es el partido de mañana, que tiene una dificultad muy grande. Un equipo que lleva esperando mucho tiempo nuestro partido… nosotros venimos de una situación en la que la gente te da la enhorabuena y te puede distraer un poco del foco del partido”.

El domingo se vivió una fiesta en el Palacio que coleó hasta ayer. Sin embargo, Sito Alonso cree que el equipo va a estar preparado para competir en Zaragoza. “Lo primero que les dije es que disfrutaran. Eso lo he aprendido con los años. Inmediatamente después hemos hablado de la concentración que hay que tener para un encuentro que nos va a exigir mucha dificultad. Yo los he visto bastante concentrados y creo que vamos a estar preparados para hacerlo bien”.

El equipo es ambicioso y quiere ser cabeza de serie para la Copa, además de sumar una victoria para seguir en la segunda vuelta lo más arriba posible. “Todo lo que dependa de hacer un esfuerzo grande es lo que tenemos que estar concentrados. Para sumar una victoria que nos de esa clasificación en la primera vuelta y para seguir en buena posición para la segunda vuelta”.

Enfrente estará un Casademont Zaragoza que lleva nueve días sin competir y que ha preparado el encuentro con algunas ausencias provocados por el COVID. El conjunto aragonés no comenzó bien la temporada, pero ha dejado en los últimos encuentros auténticas exhibiciones. “Los proyectos necesitan un tiempo. Cuando tienes un nuevo entrenador, has cambiado jugadores y cuentas con lesiones importantes al principio de temporada como las que han tenido con Cook y Yusta, pues no es fácil. Ahora llevan nueve días esperando a que lleguemos nosotros y nos vemos a encontrar al mejor Casademont Zaragoza. Que durante muchos momentos hacen un baloncesto muy atractivo y muy bonito de ver”.