Sito Alonso: "Sería la leche ganarles por tercera vez esta temporada"

Tras la importante victoria cosechada el pasado miércoles, el UCAM Murcia CB volverá a competir este domingo en el Palacio de los Deportes. Los de Sito Alonso recibirán a un Valencia Basket, que buscará resarcirse de las derrotas sufridas a manos del combinado universitario en la Copa del Rey y en el partido de ida en la Liga Endesa.

El combinado murciano vuelve a la competición liguera después de imponerse el miércoles a un rival directo como es Río Breogán. Esta jornada recibirá a un Valencia Basket, que buscará imponerse por primera vez en esta campaña al equipo universitario. Sito Alonso, sabedor de la dificultad que entraña tratar de vencer tres veces seguidas al cuadro valencianista ha comentado que “no es necesario que lleguen con motivación de revancha. Valencia Basket destaca por el carácter competitivo y sabemos que tenemos que hacer para intentar ponerles en dificultades”.

Conseguir tres victorias consecutivas ante un equipo como Valencia Basket es una gesta complicada para cualquier equipo de la Liga Endesa. Antes del encuentro, el técnico madrileño ha considerado que “Sería increíble, pero es algo muy complicado. Tenemos que centrarnos en los aspectos a trabajar para ser competitivos contra ellos”.

En el choque del pasado miércoles ante Río Breogán, el equipo universitario tuvo varios jugadores a gran nivel individual, como es el caso de Isaiah Taylor o James Webb III. “Lo importante es que los jugadores sientan el respaldo del equipo y del entrenador para poder confiar en ellos mismos y asumir riesgos para hacernos mejor equipo”, ha comentado el entrenador.

En ese partido, los de Sito Alonso hicieron una gran defensa sobre un jugador de calidad como Musa, alero de Río Breogán. Este domingo recibirán a un Valencia Basket que cuenta con muchos jugadores talentosos. “Lo más importante es hacer que los grandes jugadores se sientan incómodos al no encontrar aliados. No tenemos que centrarnos en uno, porque tienen una plantilla de alto nivel a la que tendremos que tratar de defender bien a nivel colectivo”.

El cuadro murciano llega a este nuevo compromiso liguero con poco margen de descanso tras el triunfo de la última jornada, en un partido en el que la afición universitaria tuvo un papel importante. “Ellos ya se dieron cuenta el otro día de que son capaces de mermar los ánimos del rival. Son un factor incontrolable y solo puedo agradecerles todo lo que están haciendo”.

De cara a la preparación para el encuentro del domingo, Sito Alonso ha comentado que “los dos equipos venimos en la misma situación y con muy poco descanso. Nos conocemos muy bien y tendremos que trabajar pequeños detalles a mejorar para poder pelear el partido y luchar por volver a sentirnos satisfechos. Valencia Basket es un equipo capaz de cambiar su forma de jugar y su estructura táctica en función de la situación del partido y eso les hace muy peligrosos. Tendremos que centrarnos en aprovechar nuestras virtudes para atacarles”.

La principal duda de cara al partido del domingo es un Chris Czerapowicz que continúa con molestias físicas a dos días del choque. “De momento no juega. Todavía no me han dicho nada, pero quedan todavía dos días para el partido”, ha comentado el técnico madrileño que deja en el aire la presencia del alero sueco de cara al encuentro.