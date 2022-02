Sito Alonso: “El segundo cuarto marcó el desarrollo del partido”

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó hoy, tras el partido ante el Lenovo Tenerife, que “el segundo cuarto marcó el desarrollo del partido”.

“Creo que empezamos bien el encuentro, pero luego estuvimos muy blandos, más de lo habitual en diferentes situaciones”, dijo el entrenador del equipo murciano, quien añadió: “En el último cuarto arriesgamos mucho con las situaciones que estábamos haciendo y creo que merecimos estar un poco más cerca, pero los últimos triples de Salin y Doornekamp acabaron por sentenciar el partido”.

Reconoció que en el tercer cuarto hubo momentos complicados en el grupo y que les costó mucho entrar de nuevo en el choque. “Hubo un momento en el tercer cuarto en el que pensábamos que no podíamos ganar y creo que somos un equipo con velocidad grande que cuando no la usamos parece que no podemos ganar a nadie, pero cuando la usamos cualquier equipo puede tener problemas y lo demostramos hoy cuando logramos ponernos a once puntos”, dijo el entrenador del UCAM Murcia.

Alonso valoró el esfuerzo que hizo su equipo y, aunque reconoció que no le gusta perder, dijo: "Me quedo con las cosas positivas del partido, pero ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente encuentro, recuperar la esencia del equipo con mucha tranquilidad, así como los jugadores que están algo tocados”.