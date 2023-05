Sito Alonso: "Yo quiero todo para UCAM Murcia"

Aíto García Reneses aseguró que, pese a acabar perdiendo contra el Cazoo Baskonia (70-75), este miércoles el Bàsquet Girona hizo "lo que tenía que hacer, que es luchar el partido con muy buena energía y competir".



El entrenador del Girona remarcó que está "satisfecho" con sus jugadores porque han trabajado bien durante la temporada y la mayoría de ellos han "crecido": "No se trata de lo que eres ahora, sino de lo que puedes ser mañana, el mes que viene, el año que viene".



Sobre el primer curso del club en la ACB, Aíto admitió que el equipo empezó "muy flojo" por la falta de experiencia hasta que encadenó "una racha buenísima" que se rompió con el parón por la ventana FIBA del mes de febrero y la disputa de la Copa del Rey.



"Esta última etapa ha sido más difícil porque se interrumpió el trabajo y se perdió la forma de jugar", lamentó Aíto.



El veterano técnico del Girona no quiso adelantar si seguiría entrenando: "Del futuro ya hablaremos más adelante".



Destacó que "no es el momento de plantear esto", porque ahora toca "hacer balance" y "felicitar a los jugadores por la energía de hoy y haciendo un promedio por su buen rendimiento general de toda la temporada".