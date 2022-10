Sito Alonso: "No se nos olvidará la lección que nos han dado en los primeros diez minutos"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, admitió tras caer en el pabellón de Fontajau (100-89) que el Girona dio "una lección de intensidad, energía, fuerza, rebote y ambición" a su equipo "en los primeros diez minutos" y que "a partir de ahí ya ha sido un querer y no poder en una atmósfera y un ambiente increíbles".



Alonso dijo que "el respeto se gana cuando se juega a una intensidad muy grande. Cuando no se juega a esa intensidad, sobre todo en un club como el UCAM Murcia, ya te pierde el respeto todo el mundo". Sito también admitió que cuando su equipo se quiso "poner a un nivel de intensidad igual no nos han dejado y nos han faltado al respeto".



En este sentido, insistió en que la intensidad "es clave" en la "identidad" del UCAM, "un equipo humilde", y que "sin esa ambición y esa intensidad" no puede "ganar en ninguna pista". También remarcó que su equipo no se puede "permitir comenzar regular en cuanto a intensidad. Nunca".



El técnico catalán, además, reconoció que el Girona estuvo "tremendamente mejor en los primeros diez minutos e incluso en los siguientes" y jugó "perfecto". También destacó que "luego" su equipo buscó y logró recortar distancias, cuando "lo normal cuando vas 30 abajo es rendirte".