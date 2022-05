Sito Alonso: "Nos hemos venido abajo en el tercer cuarto"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, no dudó en señalar al tercer cuarto, cuando tuvieron "un bajón grandísimo", como la causa de haber perdido el partido ante el Real Madrid.



"Los primeros 15 minutos hemos podido competir de tú a tú al Real Madrid, pero el tercer cuarto ha decantado el partido. Nosotros hemos pegado un bajón grandísimo y cuando concedes tantas facilidades a un equipo como el Real Madrid pasa eso", dijo Alonso.



"En el último cuarto hemos intentado tener alguna chispa sino para ganar si para marcharnos con buenas sensaciones", añadió.



"No podemos permitirnos un tercer cuarto como el que hemos hecho. El Real Madrid nunca es fácil y están a un gran nivel. Nos ha faltado intensidad, no hablo ya de acierto", finalizó Sito Alonso.