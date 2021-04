Sito Alonso: "Hemos pagado muy caro ocho minutos malos"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha considerado que el conjunto grana "jugó 32 minutos muy bien al baloncesto, pero en los otros ocho no cumplimos con lo hablado" y ha añadido que eso "un rival de nivel Euroliga como el Valencia Basket te lo hace pagar caro", al tiempo que ha señalado como uno de los aspectos decisivos la actuación de Bojan Dubljevic autor de 26 puntos y a quien "no castigamos como queríamos".

El técnico universitario ha reconocido que faltó la continuidad necesaria para haber sorprendido a uno de los mejores bloques de la Liga Endesa.





"Jugamos 32 minutos de muy buen baloncesto, con las ideas claras, pero en otros ocho no cumplimos con lo hablado para este partido y tuvimos dudas en la ejecución de la defensa y el ataque y eso nos costó un parcial frente a un conjunto de nivel de Euroliga que para cualquier equipo sería definitivo, pero no para nosotros. No obstante, el Valencia nos lo hizo pagar caro y de ahí los 16 puntos de diferencia al descanso", ha comenzado diciendo Sito Alonso al llegar a la sala de prensa del Palacio de los Deportes.

Además, ha resaltado la actuación del pívot montenegrino Dubljevic: "Debajo del aro ha estado a un nivel francamente alto y no le castigamos como queríamos".

Profundizando en lo que ha ocurrido, el madrileño ha resaltado el empaque del cuadro taronja, quinto clasificado ahora con 21 victorias en 32 partidos disputados.

"Ellos tienen experiencia y supieron mantener la calma, por lo que nuestro esfuerzo sólo se vio traducido en remontar siete o nueve puntos. Me gustaron muchas cosas de mi equipo y lo que hay que hacer es evitar esos lapsus ya pensando en el partido frente al Herbalife Gran Canaria y veremos si tenemos mejor a Jordan Davis y creo que nos ayudará más el domingo", ha añadido aludiendo al escolta, quien reapareció estando en pista menos de dos minutos tras pasar el coronavirus.

El preparador grana ya está centrado en el compromiso a disputar en Las Palmas este domingo a las ocho de la tarde -hora peninsular-. "Lo mejor que podemos hacer tras perder es jugar a los dos días", ha concluido.