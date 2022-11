Sito Alonso: "Hemos estado demasiado blandos"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha reconocido que "la falta de agresividad" en los dos primeros cuartos les han lastrado en el partido perdido por 80-84 ante el Monbus Obradoiro en su pista del Palacio de los Deportes y ha lamentado que hayan sido "excesivamente blandos" y que de eso tienen que "aprender".



El técnico universitario ha querido agradecer a Travis Trice que haya acudido a disputar el partido después de que el base estadounidense apenas haya entrenado durante la semana por un fuerte golpe en la cabeza que recibió el lunes. "Lo más fácil hubiera sido no jugar", ha comentado sobre el jugador de Ohio.



"Los dos primeros cuartos resultaron claves y no fueron de nuestro estilo, pues jugamos excesivamente blandos ante un rival que estuvo muy bien al principio del encuentro. Luego intentamos lo que podíamos hacer a nivel colectivo y tuvimos tres tiros muy bien ejecutados para tomar ventaja pero no entraron y ellos lanzaron diez tiros libres seguidos y aun así tuvimos la opción de ganar", ha señalado.



En un final apretado se impuso el contrario, pero el técnico madrileño ha valorado lo hecho por su equipo después de ir perdiendo por 16 puntos (39-55) y llegar a empatar a 75 y tener balón para tomar ventaja, algo que el UCAM CB no hizo en todo el choque.



"Estoy contento con el esfuerzo hecho para intentar remontar y lo importante es no rendirse por nada", ha asegurado.