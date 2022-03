Sito Alonso: "Hemos competido de forma espectacular aunque sin estar brillantes"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha destacado que su equipo compitió "de manera espectacular" incluso perdiendo por 83-89 frente al Hereda San Pablo Burgos y "sin estar a un nivel brillante" en este choque de la Liga Endesa.

"No estuvimos a un nivel brillante y nuestra salida no fue lo intensa que debía ser, pero el equipo ha vuelto a competir de una manera espectacular a pesar de no tener un día especialmente bueno en ataque de ninguno de nuestros jugadores", ha indicado el técnico universitario, quien ha aportado algunas de las acciones que marcaron el signo del partido.

"Hubo varias canastas de Alex Renfroe en el tercer cuarto cuando íbamos seis arriba y que fueron claves y luego, ya en el tramo final, James Webb falló un triple bien lanzado y en la jugada siguiente Vítor Benite sí metió el que tiró", ha repasado.

Sito Alonso ha dejado claro que esta es "la línea que hay que seguir" y ha apuntado que "en cuanto a esfuerzo no hay nada que decir a los jugadores y en ese sentido no hay nada que cambiar, pero sí que hay que empezar mejor los partidos".

Además, el madrileño ha tenido palabras para los casi 5.000 espectadores que han acudido al Palacio de los Deportes. "El público ha estado brillante cuando el equipo iba abajo o estaba desacertado", ha afirmado.