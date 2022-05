Sito Alonso: "La expulsión de Taylor ha marcado el partido"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, lamentó este domingo el desenlace del partido que su equipo perdió por 71-83 frente al Joventut de Badalona, y dijo que su equipo se vino abajo cuando "la excitación era máxima".

"Nos vinimos abajo cuando la excitación era máxima y también la conexión con la grada", declaró al tiempo que se mostró "cansado" por llevarse "faltas técnicas con cosas menores a las que pasan en otras canchas".

El técnico del cuadro universitario comenzó su comparecencia después del partido con palabras para la afición, que en número de 6.118 espectadores se dueron cita en el Palacio: "Quería agradecer a la gente su apoyo y su sentimiento en un partido en el que se ha registrado una magnífica entrada".

Sobre el partido, dijo: "Nuestra salida no fue todo lo buena que queríamos en cuanto a intensidad y rebote, aunque luego el equipo jugó increíble a pesar de perder de forma injusta a Isaiah Taylor al ser eliminado cuando no hubo "flopping" y ese castigo fue muy severo y es algo que tendría que revisarse. Esa jugada marcó el partido al no poder contar con un jugador determinante en todas las situaciones", indicó el técnico madrileño.

"Estoy cansado por llevarme técnicas con cosas menores a las que pasan en otras canchas", dijo el preparador grana, quien también fue castigado con una técnica por protestar.

"En el último cuarto fallamos muchos tiros libres y dos triples de Pau Ribas, quien fue determinante junto a Ante Tomic, condicionaron el tramo final del encuentro", añadió.

Esta derrota ha hecho que el UCAM abandone las posiciones que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa al ser ahora noveno con 16 victorias en 32 jornadas y le queda visitar el miércoles al Real Madrid y recibir el sábado al Casademont Zaragoza.

"Tenemos que hacer un esfuerzo grande en Madrid para conseguir el triunfo allí como si no hubiera un mañana y tenemos que recuperarnos a nivel físico y mental", comentó Alonso con la mente puesta en el siguiente compromiso.