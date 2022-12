Sito Alonso: "El equipo ha sabido sufrir para sacar el partido"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha admitido que ha visto "sufrir" a su equipo al mismo tiempo que se mostró "compacto" para acabar ganando por 76-72 al Real Betis Baloncesto en la undécima jornada de la Liga Endesa y ha destacado, aludiendo a la respuesta de los suyos tras haber encadenado tres derrotas seguidas en el campeonato, que "la adversidad es lo que te hace coger más empaque".

"Quiero mostrar mi satisfacción total por el esfuerzo de los jugadores ante un rival que hizo un buen trabajo de desgaste y que jugó contra nuestra presión al final. En los cinco años que llevo aquí Sadiel Rojas nunca me había pedido un cambio y es que ya no podía más y fue honesto. Si Sadi pide el cambio es porque estamos realmente cansados. Me gustó también la determinación de Thad McFadden y David Jelínek y lo que hizo James Anderson cogiendo diez rebotes", comentó el técnico grana en rueda de prensa.

El madrileño ha incidido en el factor cansancio. "No estamos acostumbrados a jugar tres partidos en seis días y tenemos que acostumbrarnos. He visto al equipo sufrir pero compacto en la pista y Nemanja Radovic estuvo más fresco que los demás también porque estuvo un tiempo parado y se notó", ha apuntado aludiendo al ala pívot montenegrino, máximo anotador de su equipo con 20 puntos.

"La adversidad es lo que te hace coger más empaque. Ahora en el vestuario están contentos y me alegro por ellos de una manera brutal. La victoria me sabe doble por ellos", ha apostillado.