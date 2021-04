Sito Alonso: "El equipo ha hecho un esfuerzo inhumano"

'Sito' Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha manifestado este jueves, tras la rotunda victoria (55-84) de su equipo en la cancha del Coosur Real Betis, que "ha sido un partido increíble" porque sus jugadores han "hecho un esfuerzo sobrehumano. El equipo merecía un triunfo así".

Alonso dedicó el triunfo a los estadounidenses Strawberry y Jordan, ausentes en Sevilla debido a sus positivos por covid-19, "y también a Nemanja Radovic y Agusto Lima", quienes sí han jugado a pesar de "que han tenido diferentes problemas".

"Hemos ganado partidos bonitos pero el de hoy es especial. Contra el covid no habíamos jugado nunca. Estamos muy contentos y espero que nos recuperemos este fin de semana para la cita ante GBC", ha añadido en rueda de prensa el técnico madrileño.

Alonso "esperaba que el esfuerzo por jugadores y club" en una semana convulsa por los contagios en su plantilla "tuviera recompensa" y espera "seguir con la misma ambición" para alcanzar la fase de ascenso.

El preparador universitario alabó al alero griego Kostas Vasileiadis, que debutó en Sevilla con la camiseta del UCAM anotando cuatro triples, lo que no le sorprende porque "siempre ha tenido una gran capacidad de tiro" y se mostró "muy contento por él", así como por los tres debutantes.

"No me gusta que los jóvenes debuten sin nada en juego, pero si no los saco me habrían matado", explicó Sito Alonso.