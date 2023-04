Sito Alonso: "Si es difícil jugar fuera de casa contra Manresa, mucho más"

Tras dos victorias consecutivas el UCAM Murcia CB, viaja a Manresa con la intención de mantener las buenas sensaciones mostradas en los últimos encuentros. Principalmente ante Valencia Basket se vio un bloque muy intenso en defensa y con mucho acierto en ataque. Los de Sito Alonso se enfrentan a un equipo que viene de ganar seis partidos consecutivos. “Están haciendo una segunda vuelta muy buena y vienen de competir muy bien contra Tenerife en el tercer partido de Champions. Sabemos que su casa requiere de una atención importante para poder competir allí”. Añade que los nuevos fichajes “han entendido mejor la filosofía del entrenador. Los que han venido han venido con una energía muy grande que es fundamental para el sistema de su entrenador. Ahora lo ejecutan de una manera muy grande. Si para nosotros ganar fuera de casa ya es complicado, pues imagínate ante un equipo que lleva seis victorias seguidas en su casa entre Liga Endesa y Champions”.

El técnico madrileño habla de los objetivos que hay que afrontar de aquí a que finalice la temporada. “Hay que integrar más a Danilo, un poquito más a Chris, para ser mejor equipo. Y, a partir de ahí, creo que no hay que renunciar a nada. ¿Estamos a dos victorias de Valencia? Sí, pero es Valencia Basket. Ahora además están sin Euroliga. Es todo difícil pero nada imposible”.

Por último, Sito Alonso, también ha contado cómo se produjo la salida de Travis Trice. “Aquí en UCAM Murcia el que quiera estar al 90% creo que tiene que irse, hay que ir al cien por cien. Los retos que te pone una temporada, un entrenador y un nuevo fichaje son mayúsculos. Uno decide si los quiere afrontar o no. Él estaba convencido, porque así lo entrenamos, de que iba a ser el descarte ante el Valencia Basket. Igual no quería verse descartado al igual que lo hizo Anderson en el partido anterior. Yo estoy muy tranquilo porque creo que no he defendido a nadie como a Travis Trice”.

El encuentro se disputará el próximo domingo a las 12:30 en el Nou Congost.