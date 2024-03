Sito Alonso alaba a la afición y el esfuerzo de sus jugadores

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, alabo la reacción de su equipo aunque su remontada de casi veinte puntos tras irse 18 abajo al descanso no supusiera finalmente la victoria de su equipo en la cancha del Valencia Basket en un encuentro que dijo que decidieron dos decisiones arbitrales (83-82).

"La intensidad del tercer cuarto ha sido brutal, la intensidad que ha puesto el UCAM ha ido impresionante, hemos dado una lección perdiendo de veinte y nos hemos puesto siete arriba", recordó en la rueda de prensa Alonso que apuntó a dos acciones finales del Valencia, a un par de triples de Justin Anderson y a dos decisiones arbitrales en contra las claves del apretado 83-82.

"El partido se decide por una pérdida nuestra y por la antideportiva que nos han pitado. Me gustaría verla, pero si la han revisado no hay nada que decir", apuntó. No obstante, el técnico dijo que Jones salió del campo. "Pero no sé si antes o después", apuntó.

"Me gustaría quitar la regla del golpe al tablero, en lo seis años que he estado en Murcia siempre que lo hemos tocado nos han pitado canasta y aquí no, pero eso no quieta el esfuerzo de los dos equipos. Pero vibrar ha vibrado hasta el soporte", aseguró.

El técnico recordó acciones similares que dijo que se decidieron de forma contraria y afirmó que como pasa con los tres segundos en la zona cree que crean más problemas a los árbitros que otra cosa.

"No sé muy bien qué hacer. Me acuerdo que contra el Obradoiro tocó un jugador nuestro el tablero y la dieron. El árbitro me ha dicho que si no la ha dado es porque no ha tenido interferencia en el tiro. Esas dos decisiones han sido vitales pero el arbitraje en educación y explicación han sido fantásticas, luego tomas decisiones y aciertas y te equivocas", señaló.

Alonso agradeció no solo la presencia de aficionados de UCAM en la Fonteta sino su fe. "Han creído en el equipo cuando íbamos 18 abajo. Es de agradecer la confianza", señaló el técnico que alabó la primera parte del Valencia, tanto por su acierto en la línea de 6'75 como el juego sin balón y lo vinculó a la necesidad de no dejar que el UCAM se fuera a dos victorias.