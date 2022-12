Sito Alonso: "Ahora mismo no podemos competir con equipos como Baskonia"

El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, admitió tras la derrota de su equipo ante Cazoo Baskonia, que en estos momentos no pueden competir contra el conjunto vitoriano y reconoció que “está en otra liga”.



El entrenador del cuadro murciano hizo en sala de prensa una “defensa total” de sus jugadores después de la contundente derrota sufrida en el Buesa Arena y afirmó que no están “preparados para afrontar los problemas” que están teniendo y que derivan en frustraciones de jugadores que no pueden administrar.



“Enseguida parecemos un equipo débil”, dijo Alonso, pero aseguró que están “unidos y convencidos de sacarlo”.



“Vamos a sufrir hasta que recuperemos a jugadores pero estoy confiado porque les he visto”, adelantó el técnico pidió que los suyos no se tienen que desviar de su propia realidad.



Respecto al juego de su equipo, remarcó que no le preocupa el nivel porque contra otros equipos son capaces de competir.



“A un equipo la adversidad le hace fuerte y a mi esto me motiva”, incidió Sito Alonso, convencido de que podrán darle la vuelta a la situación, aunque matizó que “no es grave”.



“Lo más fácil sería atacar a mis jugadores de forma injusta, porque ahora están sufriendo”, manifestó el entrenador que en cambio apoyó en todo momento a los suyos.



“Las bajas me dan absolutamente igual pero son la realidad”, resaltó el preparador madrileño que consideró que la situación “no es mala con 4 victorias y 6 derrotas”, pero sí para lo que esperaban a estas alturas de la temporada.