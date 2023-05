Simposio UCAM-FAFCE. Redes familiares, un antídoto contra la soledad

El Templo del Monasterio acoge el Simposio Internacional ‘Redes familiares: un antídoto contra la soledad’, organizado por la Universidad Católica de Murcia y FAFCE (The Federation of Catholic Family Associations in Europe), con la participación de Bernardito Cleopas Auza, nuncio apostólico de Su Santidad el Papa en España y Andorra. Su objetivo es resaltar la importancia de las Asociaciones y Redes Familiares para el futuro de Europa y de la Iglesia universal.